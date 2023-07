國際FAB23 Bhutan年會也是第19 屆國際數位製造研討會,因疫情睽違4年,日前在號稱全球最幸福的國家不丹舉行。FAB是國際最具代表性的「數位自造」盛會,為創客、發明家、藝術家、學者、研究人員、工程師、企業家和創意人士提供一個分享、協作的交流平台。FAB年會不只是數位自造的創新應用的最好平台,更是世界各國分享如何在聯合國永續發展 SDGs目標上善盡責任與努力的成果。今年大會主題「設計有韌度的未來(Designing Resilient Futures)」,全球Fablab創客社群與不丹在地創客們,一起探索經歷三年多的疫情後如何來振興不丹精神與面對未來的經濟挑戰。

劉士達老師指導學生組合光棒。(清大提供)

FAB LAB FBI位在國立清華大學科技藝術研究中心,而清華是台灣頂尖大學中唯一設有Fablab的學校。科藝中心團隊執行教育部〝SMART(Science+Making+Art)〞的USR計畫,特別強調Making動手做 hands on的重要性。日前舉辦「校慶光棒工作坊 (Air Printer ─ How Tsing Hua Can You Be ?)」且積極延伸至偏鄉國小與休閒農場實踐社會服務。

團隊於不丹前國王紀念館前的光棒演譯。(清大提供)

多國成員熱情參與清大光棒工作坊。(清大提供)

今逢FAB23國際創客年會,我們在大會發表相關論文向全球Fablab成員分享清華成果,並於FAB23舉辦「不丹光棒工作坊(Air Printer ─ How Fablab Can You Be ?)」。領隊許素朱教授與主講劉士達老師除了向各國創客們介紹清華的光棒執行成果外,並指導各國工作坊學員光棒硬體組裝、手機APP軟體安裝;30多位來自11個不同國家的Fab成員參與,大夥均認真投入並讚嘆驚奇。

團隊在會場前秀出「清華我來了」光棒。(清大提供)

清大團隊在工作坊前晚,把不丹的國家口號「BHUTAN Believe」在首都聖廟前空中打印出來,此舉,讓在場不丹人民萬分感動,團隊將USR精神帶來不丹,振奮在地居民齊心「Believe」未來。並以「BHUTAN Believe」當工作坊的口號範例讓學員參考,用他們各自的Fablab文化與精神來設計光棒口號,最後在空中打印出來。

課程最後進入演繹熱戀階段,各組紛紛提出想法躍躍欲試測試光棒「視覺暫留」的巧妙;有在空中打出「It is still magic even if you know how it’s done.」、「Let’s go, Bhutan」、「FAB Dragon Lab」等發想。不丹青年人烏金說,讓光棒在不丹發光留下創意口號,除對科學原理知識與科技藝術融合感到有趣外,學習跨域組裝與程序更是令人印象深刻,希望這技術能延伸到大型慶典上,讓全世界都看到不丹的創意,翻轉世人對於不丹老舊的思維,在這美麗無汙染的風景搭配光棒演繹,是多美麗的盛事啊。

清大科藝中心許朱主任與團隊成員合影。(清大提供)

工作坊結束後,研究團隊用 Air Printer 把「FAB23,清華我來了!」、「Air Printer by FAB LAB FBI in NTHU」空中打印到國際 FAB23 大會堂前,讓國際全球FABLAB 領域見證到台灣清華大學(NTHU) 非常重視跨域與hands on,且這次「FAB23大會」更感受清華大學USR 精神與 sense著實用心步步到位。從下飛機到工作坊,伙伴們都在熬夜中度過,雖累,但欣慰。