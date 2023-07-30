位在台北市陽明山美軍宿舍群遺址的「亞尼克夢想村」2004年成立至今近20年，近期卻突然宣布將在今年7月31日結束營業。台北市文化局30日解釋，陽明山美軍宿舍群為台灣銀行所有，目前由文化局代管，9月底契約到期後，台灣銀行將收回自用。

文化局表示，陽明山美軍宿舍群所有人是台灣銀行，由於過去長期閒置，文化局2013年主動洽談代管，透過「老房子計畫」及修復資金折抵租金模式，協助媒合民間專業團隊使用，包含亞尼克夢想村、戲咖啡、BRICK YARD 33 1／3美軍俱樂部等品牌都依循此模式進駐。

文化局指出，由於代管契約將在今年9月30日到期，曾今年詢問台灣銀行是否能持續代管，並招募未來的營運團隊，台灣銀行7月說明將收回自辦，故已通知各營運團隊期滿後將返回台銀，若仍有營運意願，應洽台灣銀行洽談。

文化局表示，文化資產修復及維護不易，老房子計畫可增加民間團隊投入文資活化領域的意願，也讓所有權人與營運團隊雙方就營運內容進行協調，將請台灣銀行慎重考量。

文化局指出，將持續關注此文化景觀整體發展，並評估给予適合文化資產身份，強化保存作為，也會提醒台灣銀行注意社會責任，並要求今年完成房舍修復及景觀维持，並提出逐步改善交通停車問題因應計畫。