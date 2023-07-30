審計部近日決算報告指出，蔡政府近年政府編列多項特別預算，均以舉借債務支應，債務未償餘額至2022年底已達5兆6997億餘元，引發討論。國民黨立委李貴敏直批，蔡政府這7年多提出11項特別預算，高達2兆955億元，食髓知味導致特別預算常態化，需以舉借債務支應，累計歲計賸餘5000多億元不用來還債也就算了，更成為綠色政權小金庫。還透過特別預算的手法規避舉債上限，把年輕世代甚至再下一代人的錢都用掉了。

李貴敏29日在臉書發文質疑，蔡政府為規避《公共債務法》債務上限，除了編列特別預算常態化外，也移用以前年度歲計賸餘，截至2022年底止，債務未償餘額更高達5兆6997億。國家社會資源被行政單位濫用，為選舉、為保衛政權，不惜政策買票，卻是債留子孫、嚴重的世代不公義！

「政府踐踏財政紀律，問題嚴重！」李貴敏直批，民進黨政府這7年多提出11項特別預算，總金額高達2兆955億元，食髓知味的結果導致特別預算常態化，需以舉借債務支應，金額龐大。累計歲計賸餘5000多億元不用來還債也就算了，更成為綠色政權小金庫？還透過特別預算的手法規避舉債上限，把年輕世代甚至再下一代人的錢都用掉了。「這合理嗎？更是對下一代極不負責任！」

李貴敏強調，一再提醒諸多問題和質疑，也經審計部報告確認並要求行政單位改善。其中不論是財政紀律問題、軍購問題或是前瞻基礎建設爭議，民進黨政府顯然不專業、也不用心。全民辛苦的納稅錢就在民進黨手中玩來玩去。就連承諾地方政府的經費，也可以毀諾，要地方籌措超額負擔。擺明是中央請客、地方買單；綠色政權劣跡斑斑，真是罄竹難書！「大家也別忘了，國內外大撒幣的錢可都是全民辛苦的納稅錢啊！」