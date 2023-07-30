只剩下最後1個出局數，中華隊就能拿下本屆U12世界盃預賽第2勝，沒想到現場卻下起大雨，讓比賽因此中斷等了近3個小時，好在比賽恢復進行後中華隊穩穩抓下最後1個出局數，以5比3擊敗墨西哥，拿下預賽2連勝。

中華隊在預賽首戰與日本隊打到延長賽第7局，靠著王聖穰的再見安打，以3比2氣走對手，奪下預賽首勝。今天預賽第2戰面對墨西哥隊，推出隊長高聖凱先發，他主投3局投出3次三振、1保送，被敲1支安打、失1分，打擊端則在5局上敲出超前的2分炮，取得3比1領先。

中華隊在6局上持續進攻，再添2分擴大領先優勢，6局下墨西哥追回1分，但2出局後現場卻降下大雨，比賽因此斷了近3小時才恢復進行。

比賽恢復進行後，中華隊依舊由林品佑繼續投球，面對2出局、一三壘有人，讓Maximiliano ORTEGA MORALES 敲出投手前滾地球，最終以2分差拿下預賽2連勝。中華隊明天將在晚間6點30分與德國隊交手，盼繼續延續預賽連勝氣勢。