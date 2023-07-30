南投市長張嘉哲強調自己說的到做得到，南投未來的希望也看的到！南投市公所提供

南投市長張嘉哲今天在市公所舉辦「南投市政發布會」，詳述自己就任半年來，積極參與市公所大小事務、沒有一天懈怠，半年來已完成15項以上有感政績，還列出未來包括青年政策、老人福利，以及建構南投市成為「教育城」的願景，不但要讓市民看見「南投市持續進步中」，也要讓市民相信「嘉哲做得到，幸福看得見！」

張嘉哲說，他擔任市長半年多來，公所完成的社會福利措施就包括垃圾定點收運、生育津貼提高至3萬元、重陽禮金加碼至1500元、發放喪葬慰問金5000元、社區共餐加值計畫（為長輩們加菜）、提升鄰長服務費至1500元、多元方式受理陳情案件（市民時間、市長信箱、臉書、Line等）、每月舉辦親子教育活動。

基礎建設部分，張嘉哲也報告每年增設120處監視器、中山公園LED燈換置、新圖書館發包施工、親子公園興建、高架橋下風雨球場興建；另路平專案，路面改善工程達52件，營中路、福岡路等，以及嘉興里大庄路水溝工程改善也有26件。

張嘉哲也跟市民報告未來想要完成的工作，包括市民最關心的路邊停車格收費制度，最快在年底就能實施；另南投高中學生宿舍活化，設立幼兒園文山分班2歲專班，以及成立環保志工隊、推動南投市自辦都市計畫、城市行銷創造南投市魅力等。

張嘉哲表示，好的政策、政績只是一個加分效果，要讓南投市人口更加穩定，必須提出更多吸引爸媽的政策，尤其南投市是適合發展城市教育的地方，所以他計畫要讓南投市變成一座「教育城」，仿照國外的成功案例，讓我們的城鎮處處是教室、時時能學習，能隨時隨地感受到城市的美好。

南投市公所今天在中山公園舉辦「南投市政發布會」，市長張嘉哲親自主持這場主軸為「南投做得到，幸福看得見！」活動，活動還邀請市立幼兒園到場演出打鼓秀，還有南投知名街頭人物「開心熊」現場與孩子們互動拍照，大小朋友在現場觀賞造型汽球秀，以及魔幻泡泡秀，玩得不亦樂乎，是場另類的施政成績報告會。