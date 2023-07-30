不少民眾都有頭痛問題，但導致頭痛的原因各有不同，資深媒體人呂文婉分享，從國中開始若是壓力太大，就會引發偏頭痛，甚至出劇烈刺痛感的「冰錐型頭痛」，有如被尖銳物重擊頭部。醫師指出，偶發的冰錐型頭痛通常與腦部病變或腫瘤無關，數秒間即可舒緩，若是頭痛變得頻繁，最好還是就醫檢查。

呂文婉在健康節目《健康點點名》分享，自己從國中開始遇到大考，不只會眩暈發作，還有頭痛、想吐的症狀，出社會開始跑新聞後，高壓的工作環境也讓偏頭痛問題更嚴重，尤其後腦位置特別容易痛，甚至出現針刺般的劇烈疼痛感，伴隨頭皮抽筋的狀況，雖然幾秒鐘就能緩解，但疼痛感十分強烈，後來就醫才知道自己是「冰錐型頭痛」。

呂文婉透露偏頭痛到極致的時候，入睡時也能感受到被用尖銳物敲頭的感覺，曾經找腦神經外科的醫師診治，原來有7、8成女性容易有習慣性的偏頭痛，建議早上可以喝1到2杯黑咖啡。

主持人引述醫師說法，如果平時有偏頭痛問題，更容易誘發冰錐型頭痛，在台灣僅有2%的人有冰錐型頭痛問題冰錐型頭痛特徵是短暫尖銳的頭部刺痛，可能單一發作或多發性發作，頻率不一，較多發生在中年女性身上。

台安醫院神經內科醫師余依靜指出，冰錐型頭痛是以前的稱呼，目前稱為「原發性刺戳型頭痛」，有些人發生在太陽穴，有些人是額頭或後腦杓，刺痛發生幾秒鐘後就會完全緩解，通常是因為壓力過大或是睡眠不足造成的，而偏頭痛則是可以長達4小時到3天的時間，有人可能同時存在兩種頭痛。