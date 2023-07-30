漢光演習日前模擬台北車站被恐怖分子襲擊，恐怖份子挾持民眾，憲兵協同警政署營救；值得注意的是，現場有2位美方人員到場觀摩。前陸軍少將、現任桃園市議員于北辰爆料稱，美方在小檢討會中點出，「你們憲兵的反恐作為太過樂觀」；美方認為要有盾牌，連美國隊長都有盾牌。

針對漢光台北車站的演習，于北辰29日在《94要客訴》節目中爆料表示，演習完後，有一個小檢討會，美方進來有看到缺點，據他所知，美方在小檢討會中點出，「你們憲兵的反恐作為太過樂觀」。

于北辰指出，憲兵穿著防彈背心，直接拿著槍，帶著鋼盔，衝進現場，並不是這樣子，而是要先顧好自己，才能讓這些歹徒或是陰謀份子就範。還有歹徒抓一個女生當人肉盾牌，憲兵卻沒有盾牌，就算是所穿的防彈衣中彈之後，即使沒有被打穿，肋骨也會斷，因為衝擊力太強。

于北辰更點出，沒有一個防恐作戰，憲兵不帶盾牌，防彈背心是要保護重要位置。如果美方不點出來，等到真的有狀況，是會吃大虧的。美方稱要有盾牌，連美國隊長都有盾牌。