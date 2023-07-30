南橫公路埡口至向陽路段路基嚴重流失，自7月31日至10月30日止將進行封閉施工，交通管制採「西進西出，東進東出」。（關山工務段提供／蕭嘉蕙台東傳真）

南橫公路埡口至向陽路段路基流失約300公尺，路基沉陷約100公尺，造成埡口平台至向陽間道路中斷。（關山工務段提供／蕭嘉蕙台東傳真）

南橫公路埡口至向陽路段路基流失約300公尺，路基沉陷約100公尺，造成埡口平台至向陽間道路中斷。（關山工務段提供／蕭嘉蕙台東傳真）

南橫公路受莫拉克風災重創中斷封閉近13年，今又不敵杜蘇芮颱風期間降下803mm雨量，造成台東端埡口至向陽路段路基流失約300公尺、路基沉陷約100公尺，無法通行，關山工務段隨即啟動災害搶修，預定明日起至10月30日封閉施工，交通管制採「西進西出，東進東出」。

第三區養護工程處指出，南橫公路台20臨105線0k-44k(梅山口-天池-埡口平台-向陽)發生邊坡坍方、土石流及落石等災損，今下午搶通後再巡視埡口平台至向陽路段間，在里程約38.8k-39.2k路基嚴重流失約300公尺、路基沉陷約100公尺，造成埡口平台至向陽間道路中斷，至於施工中的中期橋梁工程，經初步研判並無損傷。

第三區養護工程處表示，台20臨105線38.8k-39.2k路基缺口路段，其地理位置是卑南溪上游之源頭為哈里博松溪，亦為舊雪峰橋之場址，過去該溪上邊坡有大量崩坍造成崩積土砂堆積，屬易生土石流動區域，前期災害採短期簡易之貨櫃工法辦理修復，並以即坍即修方式維持道路開放通行，接續辦理中期橋梁提升工程，目前施工中。

由於災害位屬海拔2600公尺，加上夏季多雨易起霧時節，預定施工自112年7月31日至10月30日止，該時段將進行施工管制，禁止一般車輛通行埡口平台至向陽路段(37.5k-44k)。

112年7月31日上午7時將實施交通管制，由高雄端進入者，須於埡口平台迴轉下山，採西進西出開放通行措施；自台東端進入者，須於向陽遊樂區入口迴轉下山，採東進東出開放通行措施。