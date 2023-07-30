2023中職明星賽開打！蔡英文總統今晚表示，這幾天除了職棒之外，我們的「麟洋配」王齊麟和李洋，在日本羽球公開賽拿下金牌；正在進行中的世大運，目前我們也累積了1金4銀6銅的好成績。她請大家繼續為我們的選手加油、打氣！

蔡英文在臉書表示，中職明星賽開打，國軍第五作戰區指揮官和現場觀眾一起「捍衛主場」！今天在台中洲際棒球場的中央，有一面巨幅國旗，由陸軍的特戰指揮部官兵展護，與三軍旗隊相互輝映，還有8位在第一線捍衛台灣領空、領海的官兵領唱國歌，一起和最熱血的職棒選手，揭開今年中職明星賽的序幕。

雖然週六的賽事因為下雨延到禮拜一，但是她說，今晚的全壘打大賽以及全方位打擊王，相信也讓球迷們看得十分過癮。

這幾天除了職棒之外，體壇一樣非常精采！蔡英文指出，我們的「麟洋配」王齊麟和李洋，在日本羽球公開賽拿下金牌；正在進行中的世大運，目前我們也累積了1金4銀6銅的好成績。不管是棒球迷，或是關心體育的朋友，她請大家繼續為我們的選手加油、打氣！一起支持在體壇發光發熱的台灣選手！