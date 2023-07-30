恒大物業指出，公司委任的內控顧問致同咨詢服務有限公司，已完成相關內部控制體系及程序評估工作，並於2023年7月24日出具內部控制評估報告。應公司的要求，公司的股份由2022年3月21日上午9時正起於聯交所停止買賣。公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

恒大物業上一個交易日是2022年3月18日，股價收盤報2.3港幣。恒大汽車在7月28日終於恢復交易，距離上一次交易約16個月，恒大汽車當天股價暴跌，收跌61.25％報1.24港幣，成交值6.258億港幣。