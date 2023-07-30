由於水氣稍微減少，明（31）日各地大多為多雲的天氣，基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，午後雷陣雨機率較高的地方位於東部、東南部、南部地區及其他山區。氣象局表示，中颱「卡努」未來會通過北方遠海，不直接影響台灣天氣，前半周天氣因為颱風外圍環流不穩定，後半周隨著西南風增強，中南部逐漸轉為多雨。

氣象局指出，明天水氣稍微減少，各地大多為多雲的天氣，風向轉為偏北風，基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部也有些零星降雨，隨著風向轉變，午後雷陣雨機率較高的地方位於東部、東南部、南部地區及其他山區，南部留意局部較大雨勢；溫度方面，各地高溫約32至34度。

氣象局分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二、周三（8月1日、2日）颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨，隨颱風通過台灣北方海面期間風向的轉變，降雨機率高的地區會由北部轉往中南部，東半部為多雲，午後山區有局部短暫陣雨；東部及東南部地區容易出現焚風。

周四至下周日（3日至6日）西南風影響，中南部降雨機率高，容易有局部短暫陣雨，雨勢大小取決於西南風的強弱，北部及東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。