告五人今晚在高雄巨蛋開唱，動力火車擔任嘉賓。（相信音樂提供）

告五人犬青化身「希臘女神」仙氣逼人。（相信音樂提供）

告五人雲安深情彈奏吉他，感動全場。（相信音樂提供）

告五人哲謙激情打鼓，帶動粉絲狂熱搖擺（相信音樂提供）

告五人今晚在高雄巨蛋開唱，動力火車擔任嘉賓。（相信音樂提供）

「告五人」今晚（30日）在高雄巨蛋舉辦「第一次新世界巡迴演唱會『宇宙的有趣』」第2場，請來「動力火車」當嘉賓，顏志琳先說很榮幸，因為告五人上次開唱請五月天當嘉賓；尤秋興接力說，花了二十幾年才當上嘉賓，稱讚告五人名氣大，雲安趕緊接話：「志琳哥，你再說我就要跪了。」不料卻口誤喊錯人，當場被尤秋興噹：「你又叫我志琳哥了。」

告五人和動力火車合唱夯曲〈在這座城市遺失了你〉、〈我很好騙〉，兩組音樂人賣力飆嗓，掀起全場高潮。尤秋興先給雲安下馬威：「我們剛才唱的叫什麼歌」、「『三番故里』是什麼意思」，雲安說明是三番兩次回到家鄉之意，尤秋興接話「沒什麼特別啦」。

接著尤秋興稱讚雲安「沒有人能寫出來這麼淒涼優美的歌」，自嘲動力火車只是揚聲器而已，而告五人是全方位，「又寫又唱又彈人又帥，他是我的表弟啦！」此時顔志琳忍不住糾正：「不是表弟吧！」尤秋興才坦言：「他都叫我舅公啦！」

其實告五人4月擔任動力火車演唱會嘉賓時，尤秋興和雲安就在台上認親，表示兩人是遠親，當時雲安一度口誤對著尤秋興喊「志琳哥」，而兩組音樂人除了約定互當彼此的嘉賓，告五人還允諾幫動力火車寫歌，今犬青也表示，歌曲已經寫好了。

告五人首攻北高雙蛋，4場門票皆秒殺，告五人把台北場「宇宙九大行星」瞬移星球舞台帶到高雄，不僅演唱他們的經典歌曲，更在延伸舞台大玩走秀PK，犬青小露蠻腰走台步，高喊：「我知道我是宇宙最美麗！」架勢不輸名模；雲安拿起鼓棒充當鼓手，邊打鼓邊拱哲謙走秀，最後雲安也壓軸走秀，全唱尖叫聲不斷。

而犬青的媽媽是高雄人，今晚她唱到〈愛在夏天〉時感性說，「我每年暑假都會回來高雄，高雄在我記憶裡面一直是很美好的夏天，很開心可以回家唱歌，謝謝大家」，她也提到在大學的餐廳裡面畫單曲封面時，她就在想如果有一天可以和1萬多個人一起合唱那感覺一定非常棒；雲安接著感謝全場歌迷：「謝謝你們陪著告五人一起成長，送給你們這首歌〈愛在夏天〉。」