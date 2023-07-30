波蘭總理莫拉維茨奇對瓦格納部隊向蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）移動提出警告，他表示，這是對波蘭的混合攻擊，並呼籲歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）採取行動。

莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）對波蘭媒體「波蘭筆記」（Notes from Poland）表示，最近遷往白俄羅斯的一些瓦格納（Wagner Group） 僱傭兵已向蘇瓦烏基隘口移動，這是波蘭和立陶宛邊界上的一個戰略要點。

他警告說，這個俄羅斯私人軍事組織的戰士將被用來對波蘭發動「進一步的混合攻擊」，他們將協助非法移民越境進入波蘭領土，甚至他們自己也會偽裝成移民進入波蘭。

莫拉維茨奇29日表示：「我們已經忍受白俄羅斯對波蘭邊界持續兩年的攻擊。僅今年就有超過1萬6000次非法移民嘗試越境的案例，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）試圖將他們推向波蘭邊界。」

他在波蘭南部一家武器製造商的新聞發布會上補充說：「現在情況變得更加危險，有消息指出，超過100名來自瓦格納集團的僱傭兵已經向蘇瓦烏基隘口移動，靠近白俄羅斯城市格羅德諾（Grodno）。」

莫拉維茨奇說，瓦格納僱傭兵可能也會試圖滲透波蘭，偽裝成非法移民，帶來額外的風險。

烏克蘭國家抗敵中心（Ukraine’s National Resistance Centre）報告指出，100名瓦格納戰士已向蘇瓦烏基隘口移動，目的是在白俄羅斯與波蘭和立陶宛的邊界發動挑釁。這些僱傭兵有走私和運輸非法移民的經驗。

立陶宛內政部副部長阿布拉馬維丘斯（Arnoldas Abramavicius）表示，瓦格納部隊的存在可能導致立陶宛和波蘭完全關閉與白俄羅斯的邊界。

由於波蘭將於10月舉行國會選舉，現任總理莫拉維茨奇表示，若是由反對黨領導人圖斯克（Donald Tusk）獲勝，他將會帶領波蘭面臨一個「無人看守的邊界」。

波蘭與白俄羅斯的邊境危機已經引起國際社會關注，各方都在密切關注這個區域的動態，並尋求解決危機的方法。然而，目前還沒有明確的解決方案，加上今年秋天的國會大選，使波蘭與白俄羅斯邊境區域的未來更充滿不確定性。