俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)正在北韓訪問，主要理由是出席北韓的勝利日慶典，不過西方觀察家都懷疑，他可能尋求北韓的武器彈藥提供，因為即使北韓武器研發能力不如俄羅斯，但是至少北韓也能製作華約規格的彈藥。另外，一則報導稱，北韓可能早就私下運送彈藥給俄羅斯，至少烏克蘭是這麼猜測的。

戰區(The Drive –The Warzone) 報導，戰地記者克里斯多夫•米勒（@ChristopherJM）在英國《金融時報》(Financial Times)發表一篇專題採訪，一名烏克蘭砲兵指揮官對他說，他們擄獲一批俄羅斯火箭彈，其品質之差，讓他們認為可能是北韓製作。這位指揮官沒說明這些火箭的來源，可能是俄羅斯陣地繳獲的，也可能是友好國家在海上截獲以後，再捐贈給烏克蘭。

這名烏克蘭砲兵指揮官說，這些火箭經常不發，然後在發射器裡起火，相當危險。以至士兵們已經有自己的安全流程，在BM-21「冰雹」火箭發射器預備射擊時。旁邊別站人，最好找個掩蔽。報導稱，這批122公釐火箭彈相當老舊，大約是1980 年代~1990年代生產的，至今30~40年。

BM-21「冰雹」多管火箭是蘇聯在1960 年代中期開發，取代二次大戰的BM-13「喀秋莎」火箭。BM-21射程達到20公里，自問世以來，一直是許多衝突地區的主要武器，它可以在 20 秒內將40枚火箭全部發射，使廣闊的目標區域被彈雨犂上一片。

與許多蘇聯武器一樣，系一樣，「冰雹」多管火箭被大量提供給華沙公約國，當然包括平壤。不過平壤的發射器略有不同，他們選用攜彈量30枚的BM-11發射器，且安裝在更輕型的卡車上。一般認為，這是因應北韓多山的環境，有些山地路段的載重較低，只能通過較小的車輛。

不過，這些蘇式火箭彈不是烏軍主力。烏克蘭正持續獲得北約規格的火箭彈，包括大口徑(227公釐)的M142「海馬斯」HIMARS、M270機動多管火箭MLRS，或是小口徑(70公釐)的Mk 66「海蛇70火箭」(Hydra 70)，其射程與準度都要好過蘇式火箭。日前已看到，安裝4聯裝海蛇70火箭的機動越野車出現在烏克蘭戰場，它具有雷射導引尋標頭，可以準確的打擊10公里外的非防護目標。