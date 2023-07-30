美國聯邦眾議院26日通過《台灣國際團結法案》，主張聯合國《第2758號決議案》不涉及台灣，將致力對抗中國大陸試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。前立委蔡正元強調，此案沒有國際法效力，僅能在政治上鼓舞台獨勢力。1971年10月25日聯合國表決時，「兩個中國」、「一中一台」都被否決，「一個中國」的《第2758號決議案》通過，美國政府動不動就聲明不支持台灣獨立，就是這個原因。

蔡正元28日在臉書發文表示，美國眾議院決議認為聯合國《第2758號決議案》與台灣無關，美國應否認《第2758號決議案》對台灣國際地位的限制，並採取行動提升台灣的國際地位。本案復經美國參議院通過後，再經美國總統簽署即成為美國的行政法令，但仍然只是美國的國內法，沒有國際法效力，對聯合國的《第2758號決議案》沒有修改、限制或拘束的效力，但在政治上有鼓舞台獨勢力，表示美國國會支持台獨的立場。

蔡正元指出，聯合國2758號決議案在文字內容是沒有提及台灣，台獨份子就解釋為，該決議案對台灣的法律地位沒有規範、拘束或限制，這種台獨角度的解釋完全是曲解、偏頗、自我欺騙。因爲1971年10月25日聯合國表決《第2758號決議案》時，事實上是先表決兩個議案，第一議案是美國提案的「兩個中國」議案，又稱「雙重代表權案」，但是此案被聯合國大會否決，「兩個中國」的國際法地位從此煙消雲散。

他提到，第二議案是沙烏地阿拉伯提案的「一中一台」案，但是此案被聯合國大會以更懸殊的票數否決，「一中一台」的國際法基礎也無立足之地。蔡正元強調，最後的一個議案通過了，就是《第2758號決議案》，確立「一個中國」的國際法地位。所以美國眾議院想用美國國內法，扭曲或限制《2758號決議案》的法律效力適用範圍，暨不符合法律原則，也不會有效果。

蔡正元直言，因爲包括美國在內，沒有任何國家會在聯合國提出「兩個中國」或「一中一台」案，因為早已被否決了。因此，美國政府動不動就聲明，不支持台灣獨立，不支持兩個中國，不支持一中一台，而支持一個中國原則，就是這個原因。