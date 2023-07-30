評審團主席香港導演杜琪峯上台頒獎。（馬來西亞國際電影節提供）

温昇豪（左）跟陳澤耀的電影《我和我的賽車老爸》也在影展放映。（馬來西亞國際電影節提供）

蔡明亮（右）發掘亞儂弘尚希，兩人亦師亦友。（摘自臉書）

第6屆馬來西亞國際電影節於今日完美落幕，為期7天的電影節，包含電影獎金環獎頒獎典禮，現場聚集了許多國際巨星和藝人，如台灣觀眾熟悉的張艾嘉、温昇豪、陳澤耀等，當然也少不了這次的評審團主席、香港名導杜琪峯，他亦親自到場並上台頒獎。

更重要的是，本屆馬來西亞國際電影節終身成就獎，由國際知名演員張艾嘉榮獲殊榮，氣質非凡的她親臨現場領獎，致詞時說到：「還記得在52年前，我第一次踏入電影領域，我就知道，那是我的最愛。堅持到現在，很感恩有一群支持我的觀眾。因此，這都時刻提醒我要謙卑。無論輸贏，我們都要確保自己給出自己的最好。謝謝大家。」

同日，國際名導蔡明亮也在臉書公布獲頒盧卡諾電影節終身成就獎，他表示：「我很樂意去領獎，同時再看一眼這美麗的盧卡諾。」蔡明亮回憶說，早在2005年自己當過盧卡諾電影節的評審，「自那次以後就決定不再擔任評審，主要是我的英文很破，當評審要看各國影片，英文不好就不行，依賴翻譯覺得對電影不公平，所以下決心不再當電影節評審。」

除了領獎，蔡明亮也受邀擔任影展新設的跨界單元，與影展策展人共同策畫了「電影肖像」裝置展，影展期間會在達文西設計的軍事堡壘Il Rivellino LDV展出自己的作品《你的臉》、《化生》、《樹》和御用寮國演員亞儂弘尚希的特寫。