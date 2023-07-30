至於國產化比例，與3-1期不同的是，取消統一60％比例規定，轉為彈性自選制度，新增每一項國產化項目的最低基本分數，做得愈多配分愈高，排序得分會愈高。

知情官員表示，目前3-1期獲配容量開發商已在做最後財務契約的評估，法商EDF日前拜會經長王美花溝通行政契約細節內容後，歧見已縮小。據悉，除二家先前放棄簽署行政契約外，經濟部對五個風場業者8月底前簽署行政契約並不悲觀。至於與風睿合作的中油及台電負責要籌措的履約保證金，已提報至行政院核定。

官員表示，3-2期選商遊戲規則預計在3-1行政契約完成簽署後，展開和開發商座談。知情人士透露，風場大小將採排名方式，3-2期將採取分級方式分配容量，第1名可分配1GW、第2名750MW，第3名以後則是500MW，且保留「加減100MW」彈性機制，讓海域空間使用能達到最大化效果。

也就是說，第1名的人國產化採購要較多，拿到分數要較高，這樣的開發商有較大財務操作空間，資本也比較雄厚，因此容量大小和國產化程度相輔相成，採購程度較高，相當設計競爭的機制。

但此是否重蹈遴選階段，開發商未依約採購國產化數量，以各種理由要求進口替代？知情人士表示，未來國產化契約採購階段性的檢核點會提前，不會放在最後，一開始就會要求要下單，以利國產化業者採購備料，會防範開發商不履行國產化採購合約情況，也會開罰。

國外開發商總部一再向政府抗議，國產化必選項並不符合市場機制，因此這次調整遊戲規則，國產化取消必選規定，改為自選機制，但每一個國產化項目都有各自的配分，有些項目配分方式會較高，雖然採彈性選擇機制，但用配分讓過去已投入國產化的供應鏈業者，仍有一定程度受到重視，可分食開發風電商機。

再者，歐洲及各國瘋搶風電，未來短期內恐有一段時間大家爭相搶料源及設備及水下基礎等，因此不能放手開發商完全進口，有一定比例國產化仍相當重要，可避免兩頭落空，對2630年之前要掌握多少離岸風電併網容量，政府必須有所規劃，希望機艙、葉片、水下基礎能穩定供應，有些可進口，但有些仍須在國內生產供應。

知情人士說，如果採選修及配分方式，就不會有國產化六成的硬性規定，但國產化配分的計算方式，工業局仍在設計中，第一名的必須分數最高，才能分配到最大容量。據悉，目前以缺席3-1的丹麥商沃旭極力爭取容量開放到1GW。

至於3-2期決標時間是否要延宕至明年第一、二季？知情人士說，3-1和3-2期變化並不是很多，原則上備標期應不需長達半年，且大多開發商都已送環評審查中，都知道開發區域，因此何時決標，會和開發商再討論。

對這些訊息的披露，有參與3-1期的開發商憂心，3-1期尚未敲定簽署行政契約，此時放出3-2期遊戲規則，綠電科技買家恐會有所觀望或作其他要求，屆時3-1期會賣不出去。但，知情官員認為不必擔心，因為蘋果供應鏈對RE100要求十分嚴苛，諸多科技大廠都找上經濟部，要求大量綠電的需求，屆時大家會搶著買。