新北市府2019年9月起，著手整頓佔地170公頃的「五股垃圾山」，歷時兩年順利翻轉，現在五股垃圾山已成功翻轉為五股夏綠地。同時新北市政府地政局推動塭仔圳市地重劃工程，要將50年來幾乎沒有公共設施的塭仔圳，重新打造成為宜居城市。對此，前立委郭正亮29日就表示，「《今周刊》有一篇寫侯友宜，說新北市有一塊土地40年沒辦法做土地重劃，侯友宜做到了，當地人就感動得要命，我看了那一篇就很有感覺」，引發討論。

國民黨總統參選人侯友宜。（資料照片）

郭正亮29日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「侯友宜要面對你的問題，你的問題就是你的文宣太少，不是弱，是太少」，郭正亮更提到，「我今天隨便在找侯友宜的資料，就看到《今周刊》有一篇寫侯友宜，說新北市有一塊土地40年沒辦法做土地重劃，侯友宜做到了，當地人就感動得要命，原本以為都沒救了，都是鐵皮屋，他把鐵皮屋拆掉，進行重劃，沒有人知道這個故事」。

由天下文化出版的《大城小國：讓新北市微笑吧！》簡述侯友宜引領新北市逐步走向安居樂業的國際城市過程。（讀者提供）

郭正亮最後更強調，「這個文章早就登了，我看了那一篇就很有感覺，你就是做事情的人，但你的宣傳力真的太弱了，這就牽涉到他本人太客氣、太老實了，他不會去吹牛，應該要推銷自己，說為什麼我最優秀，我可以做事，你要講你的政績，要講出來」。

根據《今周刊》的報導指出，新北市的塭仔圳因長期的禁限建令，導致都充斥著低矮建築，缺乏建設和規劃，50多年來就形成了6000多家的鐵皮違章建築，因此侯市府也規劃整頓，並採取4個階段分別拆除，同時也讓所有的鐵皮工廠有充分的時間申請合法化，更成立專責團隊，輔導所有業者辦理程序。

該份報導更指出，當地其中一位里長在接受媒體採訪時，更激動直呼，政府一再說要重劃塭仔圳塭仔圳，但他們期盼了3、40年卻都尚未執行，居民早已都放棄，這裡也容易形成治安死角，影響生活。但沒想到侯友宜在整頓完五股垃圾山後，隨後也開始拆除這裡的鐵皮屋，才燃起希望的火苗，引領新北市逐步走向安居樂業的國際城市。