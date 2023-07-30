羅媽（右）為兒子打氣。（陳俊吉攝）

羅媽（右）為兒子打氣。（陳俊吉攝）

羅志祥（小豬）今（30日）在小巨蛋舉辦第2場「EVOLUTION 演唱會」，適逢他44歲生日，羅媽聯手上萬觀眾為兒子慶生；小豬嗨唱〈Twinkle〉後，羅媽無預警現身台上，推出蛋糕高喊「生日快樂寶貝」，2樓觀眾席排字「SHOW HBD」送上祝賀，小豬眼眶泛淚，對媽媽感動說：「我最大願望是妳身體健康。」媽媽也勉勵兒子「不要怕，路永遠開往大道，自己有心就是給自己一條路」，小豬再也忍不住情緒，激動痛哭。

羅志祥熬過感情風暴近年力拚重振演藝事業，此次成功6度攻蛋意義重大，他感性自勉也鼓勵大家：「就算有一天失敗了也不要放棄自己，勇敢站起來，不管別人說什麼都要往前衝。」隨後感慨提到過去對他的種種負面指控，「不解釋不代表就要被定罪」，坦言：「失敗很可怕、很痛苦，也可能會陷入低潮，但不能就這樣認了。」同時感謝經紀人小霜一路走來不離不棄，「我成功的要件，就是不要臉、不要臉、不要臉」。

小豬今晚開場時心情不錯，開場唱完〈愛轉角〉等金曲，感性對滿場上萬歌迷說：「這2天下來感覺又回到以前一樣，很感謝每一個在座的大家，不管你從那裡來，誠心地再次謝謝大家。」提到2天演出各個角度都安排攝影機錄下珍貴畫面，「所以你們趕快補妝，現場開放3分鐘時間補妝」。

接著邀全場成功做出波浪舞，「我從來沒玩過好興奮喔，謝謝你們讓我達成夢想，好開心！今天是什麼日子你們知道嗎？」要大家為他送上祝福「羅志祥生日快樂」，笑說：「我其實很彆扭，但我真的很想（把大家的祝福）放進影片裡。」聽完大家的生日祝福後，小豬搞笑說：「謝謝大家，今天演唱會到此結束！」節目進行不到1小時竟然就要結束，接著他又自己喊安可繼續唱，逗笑全場。

尾聲全場高喊安可時，小豬以女裝化身「朱碧石」出場擔任彩蛋嘉賓，一連獻唱洗腦神曲〈你幹嘛〉、〈買冬瓜〉等歌再掀高潮，為台北場2晚演出畫下完美句點。