公路總局此次中橫韶光行，大家在谷關工務段前合影。（公路總局提供）

蘇鶴壽子女手持韶光手冊，比對當年施工期間，母親帶子探望與父親作品的合影。（公路總局提供）

蘇鶴壽當年以77歲高齡參加中橫健行隊重遊舊地。（公路總局提供）

蘇鶴壽當年以77歲高齡參加中橫健行隊重遊舊地，並向隊員深深一鞠躬。（公路總局提供）

第一代築路工程司蘇鶴壽及趙世治之二代，在當年父親住過的谷關宿舍前合影。（公路總局提供）

台灣公路橋梁第一代築路人蘇鶴壽工程師今年逝世滿周年，公路總局日前帶領其子女前往中橫進行尋跡探訪之旅，13年前蘇鶴壽以77歲高齡參加健行隊重遊當地，他淚憶造橋艱辛畫面歷歷在目，如今其子女與健行隊不期而遇，並在父親生前監造的慈航橋前合影，一段段感人的故事也再度勾起回憶。蘇鶴壽於去年7月7日去世，剛好中橫於1956年7月7日開工，似乎是冥冥中有安排。

蘇鶴壽生於1934年，21歲考試分發至公路局，被安排至中橫公路德基到大禹嶺間進行荒野測量定線工作，陸續監造光明橋、華祿橋、慈恩橋、慈航橋及關興橋等中橫名橋。蘇鶴壽3、40歲即參加假日造橋團，在民間偏鄉築橋鋪路，65歲退休後未曾停歇，近50年已完成超過500座橋，一生奉獻社會。

公路總局指出，蘇鶴壽以公路局造橋技術教導民間德善志工，公私協力間造福偏鄉路橋，為社會注入源源善能量，是「歲月靜好，必有人負重前行」之典範。今年台南新營區田野間薪壽橋通橋，當時公路總局長陳文瑞特地感念蘇鶴壽堅毅為民的精神；薪壽橋是嘉義紫山德善團為紀念蘇前輩仙逝而命名，當天其子女也共同出席。

這次尋跡探訪之旅同行的二工處主任工程司呂正安查閱史料發現，早年十分搶手的中橫健行隊，於921大震後停辦多年，至2010年「中橫健行經典復刻梯」推出，蘇鶴壽以77歲高齡報名，主辦單位原擔心老前輩體力，但獲悉其夢想後欣然同意，成為史上最高齡的學員。

當年中橫健行隊學員一路行至關興橋時，蘇鶴壽以深深一躹躬向同行隊員致上敬意，為了安全未再隨隊行程，此畫面及故事，一直為中橫健行隊津津樂道並刊載於《中國時報》，其中一句「看著堅固如昔的橋梁，娓娓道出『造橋不易，希望大家珍惜』，話才脫口，熱淚已奪眶。」顯見蘇鶴壽對中橫橋梁用情之深。

本次尋跡探訪時，在慈航橋前與中橫健行隊不期而遇均相當雀躍，大家一起在橋前合影留念。當年蘇鶴壽在其傑作前與健行隊學員道別，今其子女竟同樣在其作品前與中橫健行隊巧遇並合影，子女如父親謙遜有禮向學員深深一躹躬，在場人員見證此歷史性畫面，無不動容而讚嘆，簡直是天作之遇。

蘇鶴壽於去年7月7日仙逝，享耆壽90歲，剛好中橫於1956年7月7日開工，似乎是冥冥中有安排。公路總局指出，感念蘇鶴壽等第一代築路工程司打下良好的基礎傳承下，公路總局培養一代又一代的優秀工程司，讓台灣的路更好走，用路人能走的更好、看的更遠，更讓台灣健壯永續。