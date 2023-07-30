審計部最新報告指出，高雄市政府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元，惹來許多爭議。農委會漁業署表示，3000萬是為維護漁港基本運作及例行性泊地疏浚使用，81億則是全面進行前鎮漁港環境提升、打造國際級遠洋漁港及新型魚市場等目的。

漁業署表示，前鎮漁港屬農委會主管第一類漁港，並委託高雄市政府代管，當初市府所提3000萬餘元是為維護漁港基本運作及例行性泊地疏浚使用。

此外，前鎮漁港無論是漁船停泊噸數、漁獲量皆為全台首要，自1968年開港啟用後未曾對漁港設施進行全面整建，設備老舊、碼頭水深無法滿足大型漁船需求，卸魚作業及批發市場重疊，周邊廢汙水問題等，已無法滿足現代化漁港需求。

漁業署指出，當時行政院蘇前院長貞昌於2019年10月指示前鎮漁港應有全盤更新計畫，因此陸續投入81億元經費，全面進行前鎮漁港環境提升，打造國際級遠洋漁港及新型魚市場，改善漁民及外籍船員生活場域及休息空間，為我國海洋產業及城市經濟觀光注入活水。

根據統計，將漁港改建為-7.5公尺深水碼頭可供最大3000噸級遠洋漁船泊靠，該計劃投入約25億；新建汙水下水道系統投入約15餘億；改善作業空間不足與生產作業環境符合現代衛生安全所需等工作，投入27餘億；設置多功能船員會館提供、商店、餐廳、淋浴室、祈禱室及住宿空間等4餘億；漁港內老舊建物漁服中心及漁會大樓之外觀修繕則投入7餘億，總計約81億。