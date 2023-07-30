許多喜宴時可能會舉辦各種提供紅包的小遊戲，帶動現場氣氛以期賓主盡歡。一位男子近日參加好兄弟的喜宴，玩遊戲時拿到一包600元紅包，沒想到婚禮結束幾天後，好兄弟的家人竟私訊他說紅包放錯了，「應該只是要包200元而已」，要求退回400元讓他超傻眼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，好兄弟在今年定下來走入婚姻，他也應邀參加喜宴，並在小遊戲中贏得一包600元紅包；沒想到過了幾天，好兄弟的家人突然私訊他，「不好意思，當初籌辦人不小心紅包放錯了，應該只是要包200元而已」，要求退回400元，讓原PO感到相當無言，忍不住上網詢問「有人也遇過類似情形嗎？」。

對此，許多網友紛紛回應，「真的還蠻好笑的，就不能大氣一點當沒這回事就好嗎？」、「想當年在收婚禮禮金的時後，遇到一位阿嬤給1000，卻要我找她400元的鬧劇」、「這樣不會不吉利嗎？下次結婚再多包400回去吧」、「這家人也太不會做人了」。

原PO則補充，原本他以為好兄弟並不知情，問了好兄弟之後才得知，籌備人是好兄弟的姐姐，不小心把遊戲紅包和其他紅包搞混，不過好兄弟並沒有多作說明，因此原PO要了帳號後馬上匯款給對方，「第一次遇到這種狀況就是傻眼而已哈」。