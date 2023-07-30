有美國媒體披露，美國可能派100至200名軍人來台，拓展台灣的防衛能力。退役中將帥化民表示，他認為美國最近打的算盤是，以前這些作戰的方法通通不適用，既然非對稱作戰，那就教我們城鎮作戰，不過要執行很難。他舉例說，漢光演習，裝甲車也只能開到海邊去，那是因為跑到馬路上，會毀壞馬路、跑到農田會毀壞農田。

帥化民29日在中天《前進戰略高地》中表示 ，台灣的軍隊訓練，有兩個問題，其中一個問題是場地缺乏，比如空軍 以前有幾個空域可以訓練空軍的作戰和防衛，但從共軍開始圍島軍演，都在2萬英呎上面飛，我們國軍就要飛到3萬英呎，加上台灣空域原本就不足。

帥化民接著指出，陸軍更慘，台灣是小精緻農業，小田的地主都是1、2甲，陸軍出去要挖傘兵坑 、戰壕，馬上會被告。 所以我們的裝甲車為什麼都在湖口基地裡面轉來轉去，漢光演習，裝甲車也只能開到海邊去，那是因為跑到馬路上，會毀壞馬路、跑到農田會毀壞農田。

帥化民表示，第一個場地不夠，第二個各兵種、各兵科、各軍種， 每人的需要不一樣，比如砲兵的訓練，跟步兵不一樣，步兵的訓練，又跟裝甲兵不一樣，那是不是要全部改造呢？他認為美國最近打的算盤是，以前這些作戰的方法通通不適用，既然非對稱作戰，那就教我們城鎮作戰，不過要執行很難。