韓國信賴台灣海外分會今日在首爾成立，這也是民進黨首次於韓國所成立支持總統候選人的組織。代表賴清德出席的前民進黨主席卓榮泰指出，今天將印太戰略線上最北邊的韓國補上，8月澳洲、紐西蘭、越南及泰國也將相繼成立後援會，整體的拼圖已經完整。

今天的成立大會中，先是由韓國台灣商會總會會長朱俊尹向與會來賓致歡迎詞，並由親赴韓國的民進黨發言人兼立委林楚茵主持大會，會中卓榮泰授旗予韓國信賴台灣之友會理事長姜寧瑋，跟與會成員共同高呼「賴清德凍蒜」展現團結氣勢。

卓榮泰稱，賴清德有「認真、堅持、信賴」三項特質；賴清德在就任副總統的第一年時間當中，每周固定與八位各行各業的專家、學者，用讀書會的方式，以八個主題來探索台灣現在跟未來可能面臨的問題，討論了整整一年。

他接著說，第二年賴清德又與這八位專家、學者，分別以經濟、文化、金融、環境、司法、國防、外交、青年等八個重大議題，分別成立八個小組，並每週進行探討；到了第三年，則是將前兩年所累積的經驗和結果整理，交由智庫轉化成向人民訴求的國家未來藍圖跟方向；現在是第四年，賴清德要把前面三年努力的研究成果，以認真的態度，成為未來競選主軸跟政見呈現給全國的人民看。

卓榮泰接著說，信賴之友會在印太戰略線上，今天把最北邊的韓國補上，加上已經成立的日本、菲律賓、馬來西亞、東南亞，以及即將在8月3、4日，澳洲、紐西蘭成立四個信賴台灣之友會，8月17、18日，則是在越南跟泰國相繼成立後援會，整體拼圖已完整，結合世界所有的民主夥伴。

卓榮泰強調，這次將近60個海外組織的成立，絕不是授旗、喊完口號後就結束工作，未來還有160多天，希望大家向身邊能夠回到台灣投票的人拜託，投下賴清德這一票，最重要的是「一月十三、相約台灣」，投下勇敢而關鍵的一票，一起決定台灣未來的關鍵命運，迎接勝利的台灣。

韓國信賴台灣之友會理事長姜寧瑋致詞表示，團結一致便能將危機化為轉機，相信未來賴清德成為國家元首後，也會持續帶領大眾，將台灣打造成為和平的台灣、創新繁榮的台灣，以及公義永續的台灣。