35歲良姓移工30日晚間，他與雇主在台北大學第五變電所執行維護電力，疑因操作不慎誤觸高壓電，右手手腕及手臂處遭電擊三度灼傷，送醫後已無大礙，不過導致台北大學校園內部份區域停電，校極力搶修復電中。

據了解，晚間近8時，良姓移工與雇主在台北大學三峽校區進行電力維護，良男誤觸1萬1千伏特高壓電，當場被電暈，左手腕處有明顯灼傷痕跡，緊急被送往恩主公醫院治療，目前生命跡象穩定。

而台北大學校園內部份區域瞬間停電，陷入一片漆黑，雇主已依規定通報工安意外通報，校方正搶修復電中。