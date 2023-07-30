2023年中職明星賽首戰，明星隊靠著2局下單局4分猛攻逆轉，林立單場雙安打回超前分獲選單場MVP，助隊以6比3擊敗中華隊，對於此役球員表現，總教練林岳平點名鎮守游擊的拿莫・伊漾最亮眼，「有好幾球都守得相當漂亮。」

昨天明星賽因雨延賽，今天進行「實際上的首戰」，2局上中華隊先馳得點，但下半局明星隊立刻反攻，靠著4支安打和1次四壞保送攻下4分，雖然中繼的邱浩鈞、林子昱各失1分讓中華隊追到1分差，7局下明星賽再添2分保險分。

「餅總」表示，因為明星賽是表演性質，只能盡量用所有人去完成比賽，這場比賽也讓有些球員鎮守平時不常防守的位置，像是中信兄弟福來喜一度守一壘、現多守一壘的拿莫也在明星賽重回游擊防區。

林岳平解釋，因為明星賽要打2場，投手需求會比較多，只能就現有野手人選盡量去完成比賽，「我們只有2個捕手，阿福說他會守一壘，所以就盡量讓所有人去完成比賽。」

而在比賽中遭球打中手肘的林子豪目前應無大礙，林岳平表示，剛剛有請獅隊防護員去了解狀況，當下應該是打到骨頭比較痛，就看明天骨頭活動度有沒有問題。

中華隊總教練陳金鋒也利用明星賽觀察年底亞冠賽的可用之兵，經過今天實戰後他認為，這批年輕球員優勢是速度、膽識，面對前輩組成的明星隊打起來也不會緊張，「就看大型比賽能不能也這麼自然去發揮。」

陳金鋒提到，現在這支中華隊只是因為明星賽而組成，之後還會觀察球員狀況，或許之後會有更好的人選也不一定，「還有一段時間，這段時間變化沒人知道，時候到了再去看所有狀況。」