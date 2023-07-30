國內知名學者、台灣大學心理系名譽教授黃光國今天辭世，享壽78歲。黃光國具有大砲性格，曾經對前中研院長李遠哲推動的教改大肆批評，也曾參加國民黨的總統候選人初選，是相當活躍的學者。

黃光國時常投書媒體批評時政，本報主筆室今天聯絡他邀稿，但他的家人告知本報，黃光國今天早上已過世。黃光國是1945年出生，享壽78歲。

黃光國出身台北望族，父親黃子正於滿州國擔任溥儀的御醫。黃光國拿到美國夏威夷大學社會心理學博士，回國在台大心理系任教，退休後轉去擔任高雄醫學大學心理系講座教授、國立東華大學洄瀾學院榮譽講座教授。

黃光國過去也參與政治，他曾任總統府國策顧問，2007年1月他恢復國民黨籍，並宣布參加該黨的總統候選人初選，挑戰當時聲勢最高的馬英九，但因為恢復黨籍未滿四個月而不能參選。

黃光國對李遠哲的教改不留情面的批評。2003年7月，黃光國和政大教授周祝瑛等專家學者發表《重建教育宣言》（又稱《教改萬言書》)指出，教改各項方案都是以「打倒升學主義、減輕升學壓力」作為首要考量，走的是民粹主義，製造更多社會問題。

《教改萬言書》發表20年後，今年6月，黃光國等人又站出來檢討教育政策，認為20年過去，台灣教育依然問題叢生。黃光國表示，「舊的問題沒有解決，新的問題又發生了。」