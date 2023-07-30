審計部最新報告指出，近年政府編列多項特別預算，至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，其中高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元引發熱議。前立委郭正亮30日在《新聞大白話》直批，浮濫編列特別預算，通通用行政裁量權，變成地方政府靠關係跟中央申請錢，不少立委也勾結，是造成蔡政府每下愈況、貪腐、執政傲慢的最主要的根源，包括前瞻預算、光電收購等，情況非常嚴重。

「蔡英文執政七年，大概創了台灣的紀錄！」郭正亮指出，不只立法院臨時會開得最多，而且都變成例行！另外一個就是，動不動就給你搞特別預算！因為各部會編列預算是由下而上，一關一關過的；到了立法院也是，一個科目一個科目這樣審。而特別預算有時候只有兩天，「一大筆錢呼攏就這樣過了！」然後之後通通都是行政裁量權，地方就變得跟中央靠關係申請錢，所以為什麼新竹棒球場可以一再追加預算？

郭正亮表示，高雄因為陳其邁關係特別好，當過行政院副院長，所以就會分到那麼多錢。難以理解的就是，國民黨作為在野最大黨，這個問題怎麼不是國民黨積極來轟？因為這個是非常嚴重的問題，而且是七年都這樣。「而且坦白說我認為，民進黨執政這七年，為什麼貪汙愈來愈多？就是因為都是用行政權嘛，所以立委跟地方政府就一定跟中央勾結嘛！」而且有很多都是前瞻預算這一類的錢。

「基本上你就地方打點好了，項目弄好了，再跟中央申請錢，就直通了嘛！」郭正亮強調，另外就是光電，那個預算就是透過行政機構，台電就用溢價收購，而且一下就是二十年收購！錢都極大，就造成這種現象。所以為什麼民進黨小英執政七年迅速變質，變成一個貪腐嚴重的政黨？「跟這個是有絕對關係！」很多空隙可以鑽，而且坦白講都是憑行政上的關係。

郭正亮提到，國民黨目前只看到立委李貴敏在打這個議題。所以為什麼最近看到柯文哲跟民進黨在對殺？因為柯文哲拍了一支批財政紀律的影片，流傳非常廣，民進黨氣爆了！這個事實上國民黨也可以做，因為柯文哲沒有明顯的媒體在支持他，所以他就靠網路，大概一個禮拜出一支影片。其實就是像這種東西，就要看到朝野之間旗幟鮮明的對立，這樣選民才看得清楚。所以侯友宜對這個問題應該要提出他的立場。

郭正亮直言，因為實在太浮濫了，浮濫就造成貪污，這是造成蔡政府每下愈況、貪腐、各種傲慢執政的最主要的根源。