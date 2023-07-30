許多情侶相處時難免有肢體接觸。一位女子近日到男友家時被隔著衣服、內衣摸到胸部，此時男友讚歎「好大」，沒想到女子認為自己是平胸，只是靠著集中型內衣凸顯胸部，害怕未來發生關係或是脫內衣時，男友會大失所望，因此求救「要主動跟他坦白嗎？」，貼文曝光後讓許多男生直呼沒事不要亂講話，「就說她們腦袋構造跟我們不一樣了」。

原PO在Dcard發文表示，當時男友隔著衣服、內衣摸到她的胸部後說了「好大」，但她實際上根本是平胸，只是剛好穿到集中型內衣，可能摸起來比較有東西，加上之前去海邊時也穿了一件集中效果很好的比基尼，所以讓男友潛意識裡認為她胸部很大。

原PO提到，雖然男友過去曾說不喜歡太大的胸部，但她很擔心以後發生關係或脫下內衣時，被男友發現有落差、落差很大，因此急著求助「要主動跟他坦白嗎？」，同時也忍不住詢問，「想問各位男生，如果發現女朋友脫下衣服後，跟想像中的完全不一樣的心情跟想法是什麼⋯」。

對此，許多人紛紛回應，「藍頭（男生）看到了沒，沒事不要亂講話，就說她們腦袋構造跟我們不一樣了」、「確實，我們太難了，我們只是想：X是奶欸，好香好大」、「就直接說自己的尺寸不就好了，搞一堆內心戲，有時候女人真的很難處理…」、「建議你去看精神科」。