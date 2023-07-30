巴基斯坦官員表示，一個激進伊斯蘭政黨今天於西北部舉行政治集會時遭遇炸彈爆炸事件，造成至少39人死亡、123人受傷。

開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）衛生廳長安瓦爾（Riaz Anwar）告訴法新社：「我可以確認，醫院內有39具遺體、123人受傷，傷者有17人傷勢嚴重。」省長阿里（Haji Ghulam Ali）也證實這項死亡數據。

根據路透社，Geo News電視台報導，有地方官員透露，死亡人數已增為至少40人。

開柏普赫圖赫瓦省警方官員甘達普爾（Akhtar Hayat Gandapur）稍早表示：「這個政黨的一位高階領袖原定要在集會致詞，但他抵達前就發生炸彈爆炸。」

他還說，炸彈的攻擊目標是伊斯蘭神學者協會法查芮曼集團（JUI-F），這個政黨為了今年稍晚的選舉，而在靠近阿富汗邊界的卡爾鎮（Khar）舉辦集會。