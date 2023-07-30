「基本工資」的漲幅一直都是人們熱議的話題。據日媒報導，就算時薪調高，許多低薪族的日子依然難過，還有一名40歲男子在網路上發文表示，由於物價高漲，生活變得更加困難，如果實在餓到受不了，就會去公園喝水，因為「只要喝水就不會死」！

日本厚生勞動省中央最低工資審議會日前同意，將2023財政年度全國平均最低時薪上調41日圓，從目前的961日圓（約新台幣217元）增加到1002日圓（約新台幣226元），創歷來最大增幅。

不過調薪幅度並沒有讓以時薪計的約聘員工對未來的生活更抱有希望。根據日本媒體「幻冬舍GOLD ONLINE」報導，在經濟合作暨發展組織（OECD）調查的31個國家中，日本的正職員工與最低時薪員工的差距之大，排名第26，顯示日本確實有必要繼續調高最低時薪。

報導中提到一名40多歲的男性，在網路上發文自稱是「超級貧窮」的非正職員工，他不但宣稱自己已經習慣了飢餓，還會去公園飲水充飢。最近天氣爆熱，白天有工作還好，可是到了晚上，沒有開空調就很難待在家裡，但是電費太貴，只好跑去有空調的超商去納涼，在沒有買東西的情況下，一家又一家超商換著納涼。

如果這名男性目前還是時薪961日圓，和普通正職員工一樣每個月工作167小時，月薪大約為16萬日圓（約新台幣3.6萬元）。儘管他大學畢業之後，聲稱為了追求夢想，一直沒有成為正職員工，不過在當前的高物價之下，恐怕口中的夢想早已被嚴苛的生活抹滅。