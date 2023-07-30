加拿大籍男星夏克立與藝人黃嘉千16年婚姻於去年畫下句點，兩人也因此對簿公堂，離婚官司於9月開打，而當時婚姻觸礁的原因眾說紛紜。事隔數月，今(30)日傳出兩人於加拿大的訴訟結果出爐，法院判夏克立並無相關不法行為，其被黃嘉千指控的罪名不成立。

夏克立與黃嘉千兩人爆出婚變後，雙方於台灣及加拿大兩地進行離婚官司，並自去年起有各式婚變傳聞產生。其中包括「夏克立被設局導致收入全進入黃嘉千帳戶」、「夏克立與黃嘉千有過嚴重爭執，更甚之是肢體衝突」等，讓外界一時間霧裡看花。而黃嘉千與夏克立也各說各話，陷入羅生門的境地。

對此，據《三立新聞網》報導，今傳出夏克立加拿大部分官司判決已出爐，「夏克立被其疏離之配偶指控犯有刑事行為之案，目前已經確認夏克立現在以及一直以來並無任何不法行為，並將其上的的所有指控全數撤除。」不過截至目前，兩人並未對此做出回應。

事實上，夏克立去年在IG發文，將此事自比是「加拿大版的強尼戴普案」，也在微博上分享自己過去錄製實境節目的影片，並強調自己絕對沒有演戲，以及是整起事件的受害者。至於黃嘉千方則是透過律師賴芳玉發布聲明，表示離婚是不得已的決定，希望不要因為媒體大肆報導而傷及無辜。

★《中時新聞網》提醒您：未經法院判決定讞，仍視同無罪。

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