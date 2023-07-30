審計部最新報告指出，近年政府編列多項特別預算，至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，其中高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府給到81億元。國民黨台北市議員游淑慧指出，高市府原申請3000萬，政府竟給到81億，270倍！讓她不禁說，要五角，給100元，你說奇怪不奇怪。

游淑慧30日在臉書粉專表示，要五角，給100元……你說奇怪不奇怪。高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元，270倍！

游淑慧更指出，中央前瞻預算補助地方總數5358億元，一個高雄市拿了將近4分之1。你說別人心不心酸？高雄市議員林智鴻說他不懂「前瞻計畫」平衡城鄉差距的本質。她真想說：你好意思哦。林智鴻還在裝小孩，怎麼好意思說：「台北是城，高雄是鄉？」

游淑慧點出，高雄、台北做為台灣最老牌的兩大直轄市，在民進黨執政數十年後，現在高雄市議員還認為說自己是鄉？那民進黨執政做的多爛啊，阿扁執政期間的8年800億治水預算，高雄市也獨拿了101億元、八分之一。今天前瞻預算，高雄又拿了1265億、四分之一。

游淑慧不禁說，拿了中央政府這麼多錢，高雄市還是負債4500億，堪稱最強負債縣市，這種財政，別的縣市不能吭一聲嗎？如果高雄市在高雄市議員眼中還是「鄉」、還在叫窮，那旁邊的屏東、台南、雲林、嘉義算什麼？如果台北是天龍，高雄也是天虎。她認為，高雄市議員應該要好好幫市民控制高雄市的負債。

針對改建前鎮漁港，政府給到81億元，農委會漁業署晚間回應表示，3000萬是為維護漁港基本運作及例行性泊地疏浚使用，81億則是全面進行前鎮漁港環境提升、打造國際級遠洋漁港及新型魚市場等目的。