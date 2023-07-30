美國聯邦眾議院在美東時間25日以口頭表決方式，無異議通過《台灣國際團結法》，該法案主張聯合國大會第2758號決議沒有涉及台灣，並強調美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。前立委郭正亮認為，這是美國單方解釋離合國決議，在法律上沒有作用，除非在聯合國提案。而聯合國當年是三分之二通過的重大決議，美國推翻的可能性是零。

《台灣國際團結法》之法案要求在《台北法案》第2款關於台灣外交關係的部分加入一段條文：「聯合國大會2758號決議承認中華人民共和國的代表是中國在聯合國唯一合法代表，但並未處理台灣及其人民在聯合國或任何相關組織的代表權議題，也沒有對中華人民共和國與台灣的關係採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。」

前立委郭正亮在網路政論節目《Yahoo TV風向龍鳳配》表示，這是眾議院發起的法案，共和黨在眾議院是多數，這可以理解為共和黨出招，接下來參議院一定會有不同的意見。這是美國單方解釋離合國決議，在法律上沒有作用，除非在聯合國提案。而聯合國當年是三分之二通過的重大決議，美國推翻的可能性是零。

郭正亮認為，此舉不一定對台獨有利，因為中國大陸最近在強調二戰後國際秩序，最終會討論台灣屬不屬於中華民國，這個議題美國怎麼可能有立場？美國當然要承認台灣是中華民國的，只是中華民國的中國代表權被中華人民共和國取代，這是2758號決議的真髓。如果繼續往下打，獨派不會贏！

郭正亮提到，若主張台灣有事日本有事，那麼是否認為琉球有事？因為琉球的法律地位未定，日本只有管轄權沒有主權。另外也要問美國，1950年6月25日韓戰之前，美國是怎主張兩岸秩序？那時兩岸就是一個中國，第七艦隊來兩岸才開始被分裂。

郭正亮強調，如果真的要去吵，回歸歷史，去看二戰後的國際法秩序，是吵不贏中國大陸的。硬要這樣玩，是讓拜登難堪，只有政治上鬥爭的意義，因此民主黨掌握的參議院一定會修正。