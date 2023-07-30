最近時間大陸知名歌手刀郎新歌《羅刹海市》在娛樂圈刮起一陣颱風，而且愈刮愈烈。外界對其這首歌從歌詞隱喻與諷刺標的有南轅北轍的激烈爭辯，話題迅速衝上熱搜，但刀郎本人與其經紀人卻一直對相關爭議保持沉默，同時也拒絕針對此一話題的邀訪，昨日經紀方更公開表態：「以後不會對此有任何回應。」

據《每日經濟新聞》報導，在種種爭論中，《羅刹海市》被推上2023年下半年第一首全民熱歌的位置，這首歌霸佔了QQ音樂新歌榜、熱歌榜、流行指數榜、聽歌識曲榜、騰訊音樂榜等榜單的首位。其抖音詞條播放量超15億。

歌詞「那馬戶不知道它是一頭驢，那又鳥不知道它是一隻雞。勾欄從來扮高雅，自古公公好威名。」從反擊多年前演藝界的批評，一直到諷刺社會亂象，不論網友如何猜測刀郎這首《羅刹海市》的隱喻，有關當事人一直保持沉寂。在外界的殷切逼問下，刀郎經紀人終於在7月29日表示，關於《羅刹海市》掀起的歌壇風波，以後不會有公開回應。

報導說，《河南日報》的《頂端新聞》試圖聯繫刀郎讓他闡述創作動機，以及回應網友議論。刀郎經紀方答稱：「實在不好意思，這事我也負責不了。目前我們統一對外不會有任何東西（回應）」，並強調這是刀郎和經紀公司的共同態度。

相關資料顯示，自《羅刹海市》走紅來，刀郎新專輯詞條的相關搜索量同比暴漲6000多倍，7月27日，《刀郎專輯》登上淘寶熱搜第2名。

報導指出，面對網路上的種種解讀，當事人刀郎及其唱片公司始終保持沉默，並拒絕了多家媒體的採訪邀請，這反而給網友留下更多的發揮空間。

有些聽眾認為《羅刹海市》是一首意有所指的諷刺歌曲，有人解讀這是在抨擊如今華語樂壇的虛假繁榮，還有人認為他諷刺的是流量文化下的「以醜為美」的現象，更有人開始對號入座，認為歌詞反擊一些曾批評刀郎的樂壇同行。不過，也有網友認為不應過度解讀，這首歌用《聊齋志異》的故事為背景，跟其他歌手沒有關係，這些猜測的人都「想太多了」。

《中新網》引述一位接觸過刀郎的業內人士表示，自2013年後，刀郎幾乎沒有公開亮相過，也不太參與節目錄製和採訪活動，潛心創作不出山。有些小品設計一些對話惡搞刀郎，當主持人問起刀郎是否因此事不開心，刀郎豁然一笑回應了5個字：「沒事兒這個」。

刀郎本名羅林，出生於1971年，2004年1月，專輯《2002年的第一場雪》在沒有任何宣傳的情況下，從新疆火遍全大陸，除了專輯同名主打歌，《情人》《衝動的懲罰》等歌也成為家喻戶曉的大眾歌曲，這張專輯最終以270萬張的銷量登頂華語樂壇榜首。

2008年刀郎曾為北京奧運會寫了2首歌，也受邀參與奧運會演唱會，隨後便逐漸銷聲匿跡。2020年-2021年間，刀郎推出3張專輯，但反應平平。今年7月19日新專輯《山歌寥哉》誕生，其中單曲《羅刹海市》爆紅，52歲的刀郎才又真正再度回歸大眾視野。