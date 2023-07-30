迪士尼6月中宣布旗下頻道將在今年底退出台灣市場，影響的有國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台等等，不少節目都準備收攤，其中曾國城主持《一代女王》長達13年，助理主持宇珊曬出主持和來賓們一起在攝影棚揮手送別的影片，不捨直言：「可能曾經想過節目收視不好而收掉，但從沒想過整個電視台都沒有了…」。

宇珊在社群平台發文，直言：「可能曾經想過節目收視不好而收掉，但從沒想過整個電視台都沒有了…」《一代女王》播出逾13年，她在兩年前加入節目，「跟在城哥、巴鈺姐還有JR哥身邊，學習當一個找到自己光芒的特派員，從一開始外景小單元的挑戰，到後來回到棚內擔任點題與隨時補充資訊的知識加，都讓我學習到一輩子受用無窮的經驗，也遇到了好棒好認真的映畫團隊」，宇珊提到巴鈺曾說：「《一代女王》像是一個溫泉，大家一起泡在裡面像家人朋友一般的聊天，不知不覺就掏心掏肺」，環境氛圍很溫暖。

她感嘆未來不用開固定腳本會議，寫下心聲：「最後一集跟我們一起，回憶心中曾經觸動你我的一袋女王吧，我們～畢業囉！」，宇珊也曬出錄製最後一集的影片，眾人站成一排由曾國城帶頭向鏡頭鞠躬， 還有一段影片似乎是在KTV包廂曾國城跟隨音樂大跳王心凌的《愛你》，歡樂模樣讓網友留言：「阿北跳舞好可愛」、「辛苦了你們很棒！謝謝你們陪伴大家這麼久」。