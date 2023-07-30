美國一位名為艾芮卡（Erica Moser）的24歲網美，過去曾因為社群認識大46歲的70歲富豪瑞克（Rick Sykes），兩人交往後還一同上實境節目，且論及婚嫁。誰料，在婚禮當天，女方卻悔婚、提出分手，而她也在社群上曝光原因了。

綜合外媒《太陽報(The Sun)》、《福克斯新聞(Fox News)》報導，這對年齡相差46歲的情侶是從IG上的互動開始漸漸認識彼此，兩人從一開始的「只關注對方、看照片、點讚」等關係，後來開始傳訊息、聊天，並因為一個契機見面，而後決定交往。此外，這對情侶還一同登上戀愛實境節目《貧富婚姻大作戰》 第二季（Marrying Millions S2），而艾芮卡也在節目中分享自己與瑞克的戀愛並不受親友支持，「我父親對此感到不舒服。」

誰料，這段受大眾所關注的戀情，仍以分手作結。艾芮卡在社群上提及自己在婚禮當天對這段感情喊卡，「我差點與一位70歲的老人結婚，並在婚禮當天甩了他。」對此，艾芮卡並未清楚闡明與瑞克分手的確切原因，僅透露：「我清醒過來了，我們非常不同。」並強調自己從未覬覦過瑞克的財富：「如果我想要他的錢，我就會嫁給他了吧？」

事實上，艾芮卡及瑞克當時還在節目中回應對兩人「年齡、貧富差距過大」的批評聲浪，表示：「我們只是想嘗試使這樣的關係正常化，因為他們確實存在。」