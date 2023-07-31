馬斯克上周在美國電力公司PG&E舉辦的研討會上表示：「我們必須加快發電計畫的時程表，並保持高度急迫性。我最擔心的問題就是能源業缺乏緊急意識。」

過去12個月來馬斯克已在多場能源研討會上呼籲能源業擴大投資基礎建設，目的除了支持電動車普及之外，也是為了推動耗電量龐大的AI產業發展。