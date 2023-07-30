生病的時候，我們總是會食欲不振，這時就出現兩難，是勉強扒個幾口飯增加營養重要? 還是吃不下就別勉強，等精神好一點再吃飯呢? 一項研究終於破解了生病食欲不振的原因，科學家表示，還是先順從身體的意見，吃不下就別勉強，因為肝臟正在分泌酮體，可以增強免疫細胞對付病原體。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，美國密西根州范安德研究中心(Van Andel Institute)的科學團隊一項早期研究報告稱，禁食期間的肝臟的代謝副產物「酮體」(ketone)，可以增強免疫細胞對抗感染和疾病的能力。

這項研究的報導發表在7月28日出刊的《免疫》雜誌(Immunity)上，研究團隊主持人瓊斯博士(Russell Jones)表示，這是我們更好地了解營養如何影響免疫系統，我們期待有一天，可將這些知識轉化更有利的飲食建議，同時恢復營養也強化免疫力。

研究人員發現，當葡萄糖供應短缺時，肝藏會分泌更多的酮體，這些酮體像是細胞代謝的加力器，能夠驅動細胞快速工作。雖然酮體不是常規的營養，但頗為特別的是，免疫細胞會傾向吸收酮體做為動力來源。瓊斯博士與其他同事證明，包括T細胞這樣的免疫細胞，與葡萄糖相比，它們更喜歡酮體當燃料。

進一步研究發現，酮體可以使T細胞重新活化，以更好的效率來消除威脅，而喪失處理酮體的能力，會導致T細胞功能缺陷，反而妨礙對抗抵抗感染的能力。

瓊斯博猜測，酮體可能是一種進化的安全機制，遭到病原體入侵時，此時身體警報訊號會希望先阻斷病原體的持續進入，而每一次的飲食，對身體來說，也都有病原體入侵的風險，因此會先阻斷食欲，以減低持續感染的風險。另一方面，病原體不容易使用酮體做為養料，而體細胞與免疫細胞卻可以，這就增加了對抗病原體的優勢。

另一位論文作者-明尼蘇達大學醫學院營養學研究所副院長柯拉福特博士(Peter Crawford ) 說：「這項研究瞭解了不同的營養燃料，如何驅動不同的細胞功能。這也觸發人們對於不同傳染病、癌症的免疫療法新方向，我們或許可以合成酮體，來加快這一過程。」