美國廣播公司（ABC）所屬緬因州電視臺WMTW報導說，美國總統拜登日前抵達緬因州訪問時指出，中美基礎建設對比之下美國明顯落後中國，美國全球排名14，中國排名第2，如此美國還如何能引領世界？相關話題再次於美國社會引發熱烈議論。

《觀察者網》引述美媒報導，拜登29日在緬因州弗里波特說，「我們曾擁有世界第一的基礎設施。（但如今）我們排名第14位。」「我記得，中國過去排在第17或16位，現在位列第2。怎麼回事？有點不對勁。」

拜登接著說，美國的基礎設施排名世界第十四，如何能引領世界？「我不是在開玩笑。從實際角度考慮，純粹從實際角度考慮。」

報導說，在此前一天，拜登在緬因州奧本發表講話時提到，一些國際機構對各國政府的能力進行評估。「美國的基礎設施曾經排名第一，現在卻排在第13位。中國過去遠在13名開外，現在他們排在第2或第3位。這是怎麼回事？」

當天，拜登還在該州簽署了一項行政令，以支持美國國內製造業方面的聯邦資源和進展。他稱，「這意味著能提供更多就業機會」。雖然也有媒體質疑拜登為可2次引用的數據不同，但白宮沒有針對此問題進行解釋。

報導說，實際上，拜登入主白宮後已多次公開對比中美基建。2021年10月，拜登在賓夕法尼亞州斯克蘭頓演講時提了一個問題：「你們知道嗎？中國正在建造的高鐵速度有多快？每小時300英里（約合483公里）！」他表示，這個速度意味著坐火車到華盛頓的速度比坐汽車快得多，進而可以節省石油、保護環境。而在基建、製造業領域趕超中國，是拜登政府任內多次提到的承諾。

然而，儘管拜登有雄心勃勃的建築業計畫，卻面臨勞動力短缺的風險。美國《金融時報》此前指出，在經歷了數十年的工程外包以及不鼓勵美國人從事相關行業後，美國的勞動力市場已不足以支撐產業政策。