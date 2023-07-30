夏天炎熱的天氣往往讓人食慾不振。而在日本，則有在「土用丑日」吃鰻魚的習慣。今年的「土用丑日」在7月30日。儘管由於魚苗、燃料費等價格上揚影響，今年日本的鰻魚飯價格普遍上漲1～2成，但據日媒報導，今年消費者預約狀況仍是相當踴躍。

據《日本經濟新聞》與《讀賣電視台》等多家媒體報導，日本的鰻魚飯價格持續上漲，不僅是在專賣店，就連在超市的價格都比去年高上1～2成，主要原因在於鰻魚幼苗短缺，導致幼苗價格上漲，而且由於通膨因素，燃料費與餌料費都跟著暴漲，讓業者只能調整售價因應。

《日本經濟新聞》報導指出，名古屋市的鰻魚飯名店「Shirakawa」（白河），就以魚苗、電費與人工成本暴漲為由，把鰻魚蓋飯等20多道菜色價格調漲5%，廣受歡迎的鰻魚飯三吃定價從2950日圓漲至3100日圓（約新台幣700元）。

不過漲價仍阻擋不了饕客享用的決心。據《讀賣電視台》，位於大阪市福島區的一家專門店，一大早就開始準備工作，店家準備了大約100條鰻魚，而店內也早早坐滿了預約的客人。有顧客表示，「這是1年1度的大事」，為了不要輸給炎熱的天氣，獲得百倍的活力，第二天繼續努力工作，一定要來吃頓鰻魚飯。