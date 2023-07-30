民眾黨總統參選人柯文哲的演唱會「KP SHOW」，深受年輕人關注，至於副手人選，也備受矚目。媒體人吳子嘉認為，如果柯文哲的副總統人選，為前台北市副市長黃珊珊，柯文哲就輸定了。

有網友在《董事長開講》網路直播節目中問到，誰會是柯文哲的副手？又是黃珊珊？吳子嘉回應表示，如果柯文哲的副總統人選是黃珊珊，那麼柯文哲就輸定了，這表示從頭到尾並沒有長大，要選總統，就要長大、成長。吳子嘉更開玩笑自我推薦，稱起碼要找他當副總統，找黃珊珊是退步指標。

另外，吳子嘉也指出，柯文哲現在的困難，在於身邊的團隊主要幕僚，大部分是他台北市政府的市政幕僚，沒有看到國政幕僚。柯文哲就算程度再好，很難一個人去完整地把國政勾勒出來，這是不可能的事情。

吳子嘉接著表示，上次在節目中和柯文哲同台，曾要柯文哲批判、評論賴清德在《華爾街日報》所講的4大支柱，柯文哲沒有辦法談這個議題，可能是沒準備。