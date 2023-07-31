對於喜愛中大型房車，尤其是偏好日系車的消費者來說，外觀、內裝進化升級的新世代NISSAN ALTIMA，不僅被賦予動感跑格的面貌，多項智慧科技配備更顯貼心，再度完美展現NISSAN旗艦房車傳奇定位。

新世代NISSAN ALTIMA外觀進化動感跑格面貌，展現旗艦房車傳奇定位，售價為139.9萬元。（陳大任攝）

全新改款NISSAN ALTIMA外觀換上新世代V-Motion燻黑格柵水箱護罩，日產設計師藉由大面積黑化肌理的元素展露出ALTIMA個性化的跑格造型；同時換上19吋多鋒式鋁合金輪圈，不僅靜態時能展露工藝質感，行進間更是自帶霸氣鋒芒，成為街頭焦點；另外，相較前款車型更大的區別是全新的下勾型陣列式LED頭燈組，日行燈造型刻畫出ALTIMA的鋒利視線。

全新改款NISSAN ALTIMA搭載下勾型陣列式LED頭燈組，盡顯霸氣姿態。（陳大任攝）

NISSAN ALTIMA擁有懸浮式車頂設計，以及俐落深刻的車身線條。（陳大任攝）

對車主來說，在日常通勤途或是休閒旅途中，最多的應用就是多媒體，包括收聽廣播電台新聞或追蹤熱門Podcast、播放最愛的KKBOX、Spotify歌單，以及接聽LINE來電。新世代ALTIMA搭載全新12.3吋智慧影音多媒體系統，不僅內建有原廠中文導航系統，還支援無線Apple CarPlay手機連結功能與無線Android Auto手機連結功能，並首次導入無線充電座，讓手機與智能系統完美結合。實際操作，手機與車上主機的配對相當迅速，連接之後可馬上啟用，座艙視覺上也因省去連接線的干擾，更加簡潔。

全新12.3吋智慧影音多媒體系統。（陳大任攝）

自訂主選單提供最多5個分頁，車主可視不同情境設定組合。（陳大任攝）

選單可自由選擇、排列各種小工具，如電話、地圖或時鐘，並有不同長寬比例的尺寸選擇。（陳大任攝）

手機無線充電板兼具置物與充電功能。（陳大任攝）

置放手機充電時，上方會有燈號發光顯示。（陳大任攝）

隨著疫情多解封之後，路上的行人、車輛大增，尤其在尖峰的時段，交通路況變得更加複雜而混亂，全新改款NISSAN ALTIMA搭載有「ProPILOT智行安全系統」，結合ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通擁堵輔助系統及LKA車道維持輔助系統，只要一鍵即可開啟操作，進入LEVEL 2半自動輔助駕駛的狀態。

ProPILOT智行安全系統一鍵即可啟動，儀錶資訊顯示相當清晰。（陳大任攝）

此外，NISSAN ALTIMA亦將多項安全科技列為標配，包含P-IEB行人防追撞緊急煞車系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統(同級唯一)、LDP車道偏移預防系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、RR-AEB後方緊急煞車系統、AVM 360°環景影像系統、MOD移動物體偵測系統，並搭載10具安全輔助氣囊(同級最多)，為車主及家人打造全方位安全防護網。

為了提供車主更佳的駕馭樂趣，動力臟的重要性不言而喻，新世代ALTIMA同樣搭載品牌於世界首具量產「VC-Turbo可變壓縮比引擎」，以8:1~14:1的可變壓縮比設計，展現出239hp/36.9kg-m的最大馬力與最大扭力；此外，這具引擎同步搭載NISSAN多項工藝，包含GT-R鏡面缸孔熔射技術、雙燃油噴射系統及雙燃燒循環系統，全面提升引擎效能，並擁有13.3km/l平均油耗水準，兼具動力與節能的完美平衡。

在車身結構上，ALTIMA更融入日產工程師精心調教的動態駕駛科技，採用ZONE BODY高剛性車體結構、大型環抱式副車架；引擎蓋、羊角、擺臂更選用鋁合金材質，高剛性及輕量化設計有效提升操控穩定性，懸吊部分搭載Racing Type單筒式避震器，搭配高強度「鏈條式」傳動X-CVT無段自動變速系統附八速手自排及方向盤換檔撥片，讓駕駛完美掌控強悍動能帶來的熱血駕馭樂趣。

儀表控台採取滑翔翼式造型設計，除了展現視覺層次並賦予大空間感。（陳大任攝）

內裝大量採用軟質包覆，並使用高質感的鋼琴烤漆與木紋飾板相互搭配。（陳大任攝）

木紋飾板有如真實的木理紋路與觸感。（陳大任攝）

皮質運動化D型方向盤附換檔撥片。（陳大任攝）

NASA Zero-Gravity零重力紓壓座椅，提供脊椎全面支撐，並符合髖部彎曲設計。（陳大任攝）

後座寬敞舒適，中央扶手附置杯架，前方還有空調出風口及充電插孔。（陳大任攝）

雙區獨立恆溫空調功能，雙前電動座椅並配有加熱功能。（陳大任攝）

後座出風口下方的USB充電插孔有兩種規格。（陳大任攝）

BOSE音響附加9支揚聲器，ANC主動降噪控制系統明顯抑制車外的噪音入侵。（陳大任攝）

12.3吋螢幕提供寬廣的視覺效果。（陳大任攝）

AVM 360°環景影像系統相當實用。（陳大任攝）

日前，裕隆日產於新世代NISSAN ALTIMA發表會上還有一大彩蛋，就是公布將邀請現役中華職棒全壘打王「林智勝」擔任NISSAN ALTIMA全新改款證言人，藉由林智勝兼具強力打擊實力及全方位運動表現，展現NISSAN ALTIMA「起心動念 皆為我所馭」旗艦房車傳奇定位。

林智勝在中華職棒奮戰20年，是中華職棒第一位完成300支全壘打里程碑的選手，呼應NISSAN ALTIMA所搭載的VC-Turbo可變壓縮比引擎，同樣由日產工程師耗時20年精心研發，且獲得WardsAuto 2019、2020連續兩年全球前十大引擎殊榮。裕隆日產認為，林智勝球員生涯中不斷突破自我極限的態度，正與NISSAN ALTIMA「強大的心 永無止盡」的精神不謀而合。