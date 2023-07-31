今年台股出現首檔月月配息的ETF，這支台股ETF生力軍–00929（復華台灣科技優息），以純科技、高股息及月配息優勢，大獲市場青睞，6月掛牌至今規模已衝上100億元，堪稱今年掛牌ETF王。

最新資料顯示，00929預計7月19日首次配息，依目前淨值估算年化殖利率超過8%，引起大量關注，資深財經達人雪倫及股魚老師也搜集網友提出的五點疑惑進行說明。

《一、00929投資產業過度集中，風險高？》

雪倫回應，過往曾拍攝過，台灣科技產業長年殖利率打敗金融產業，像電腦及週邊設備、電子通路及資訊服務，而00929追蹤的產業正好是長年殖利率穩定，而且本業賺錢又股價合理的潛力股。其中，「新普」最有感覺，她曾在10多年前投資，當時投資金額是80多元，新普發展好，經營到電池龍頭廠獲利可觀。可惜因散戶心態，賺價差就跑，買到180多元，就投資不下去。這也是投資個股的缺點，但投資ETF就比較不會有這樣的問題。

【投資嗨什麼 #70】首檔台股月配息ETF 00929該買嗎？！搞懂這五點再進場！Ⓠ真的能月月配、高殖利率的原因、產業太集中、每月扣匯費傷荷包...《投資嗨什麼》 ft.股魚

00929追蹤特選台灣科技優息指數，成分股中含有老牌電子科技公司，近幾年大家都把眼光放在半導體產業上，這次AI熱潮襲來，市場焦點開始分散到電子產業，「特選臺灣科技優息指數」成分股的權重比例上，不只有半導體、還有電腦週邊及電子類股，不僅能分散風險，投資人也不會錯過其他產業的成長。

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《二、00929真的能每月穩定配息嗎？》

確實配息穩定影響存股族的長期投資意願，依據配息穩定程度來看，兩項原則要掌握。首先，有納入收益平準金機制，可避免除息前因投資人大量湧進而稀釋股息。再者，基金每年6月確認當年度成分股可收取股利總額，將採平滑化策略，目標盡量平均分配到每個月，使各月份配息金額維持穩定水平。

股魚老師也攤開數據分析，00929近五年的追蹤指數股息率平均達7.5%，這表示投信公司會收到一大筆錢，按不同月份平滑做分配，就能達到「月配息」的效果。

《三、魚與熊掌難以兼得，00929 如何同時兼顧資本利得與息收? 》

依照00929的選股邏輯，無疑與名稱無異，「科技優息」選取百分百電子科技股，針對公司的ROE、波動度、平均殖利率、現金股利變異係數及長短期本益比差距等5項基本篩選面指標，進而針對個股中挑選最符合產品策略的40檔成分股。綜合這些邏輯，股魚老師分析，這也代表在績效與殖利率中讓投資人有雙重保障的效果。

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《四、月月領息，月月扣匯費，很傷耶》

股魚老師笑著回應：「千萬不要因為匯費，而決定不買這檔產品」，敢喊出月配息的投信公司就是已經預見能夠達成的能力，存股族應該關注的概念在於「補充保費」。若比較年配息與月配息兩種配息機制，年配息基本上容易超過兩萬元，勢必會被課稅。但若是把這筆錢分散在每個月，那課稅機率就大幅降低。兩人進一步補充小秘訣，00929的保管銀行是富邦銀行，巿佔率高外，線上開戶也方便，想省匯費可以直接開富邦銀行。

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《五、熱門的產品都是季配息，為什麼要買月配息ETF！》

股魚老師不諱言地說，「早晚都會加入為何不要一開始就加入！」目前多數ETF屬於「季配息」，很多人要很辛苦地利用不同月份的季配商品搭配組合成「月配息」。而00929省去這些投資組合，一檔就滿足投資人需求。

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此外，月配息還有機會節省二代健保補充費的支出。假設一年領到12萬股息，分散為季配息與月配息，每次領的金額分別為3萬及1萬，而二代健保所課徵的條件是單筆超過2萬元就課一次，無疑月配息是大大節省開銷，小確幸的實拿12萬元，省下2.11%的成本。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。