台股持續上演ＡＩ的狂熱，整個市場重心都在ＡＩ概念股身上，這個凌厲的漲勢，我在上一周也在《先探》提醒大家必須留意年線的乖離，因為再好的股票也不會一口氣衝到天際，最近我的好朋友谷月涵先生跳出來提醒大家小心ＡＩ的泡沫。

ＡＩ是不是有泡沫，仍有待市場來印證，但一個族群大狂熱，市場如癡如醉的時候，通常都是散戶被割韭菜的時候，最經典代表作是二○二一年七月的貨櫃三雄，那個時候貨櫃運價一直漲，長榮一鼓作氣漲到二三三元，外資目標價看三○○元，市值也一度衝上一兆元以上，在台股排名第六，貨櫃三雄名次一直往前挪，盛況空前的時候，市場當沖猖獗，長榮、陽明單日成交量都破千億元，三檔貨櫃航運股成交量占市場三分之一。

不玩ＡＩ衝浪難賺到錢

現在ＡＩ熱度正當頭，例如廣達漲到二六六．五元，市值達一．○三九三兆，排名躍升到第四，林百里變首富，今年廣達、台達電市值都曾經突破一兆，這是台灣資本市場的大事，除了廣達外，緯創漲到一六一．五元，市值跑到四六八三．八二億元，一家緯創市值已經打敗當年不可一世的聯想集團，而緯穎也漲到二一四五元，市值跑到三七四九．六億，把緯創跟緯穎加起來，市值達到八四三三．四億，已經超過富邦金、台塑石化，市值可以排到第七。

整個台灣ＩＣＴ產業好像照著林憲銘的劇本在演，他說台灣的ＩＣＴ產業市值太低，而這兩個月ＡＩ硬體新革命正符合他原先的預測，除了廣達、緯創外，光寶科漲到一五四元，市值三八二四．三四億，技嘉漲到三八二．五元，市值跑到二四三一．五億，英業達跑到七三．五元，市值來到二六三六．八億元，最後連被冷落在一旁的華碩也出來召開記者會，暗示未來ＡＩ伺服器產品會成長五倍，股價連拉兩支停板，最高來到三九九元，市值跑到二九六三．七七億。

除了伺服器廠大躍升，像導軌的川湖一口氣漲到一○六○元，機殼的勤誠漲到二四九元，營邦到四○一元，晟銘電也漲到六二元，散熱相關的雙鴻漲到三三九．五元，奇鋐到三六七．五元，高力到四四七元，大漲時股價線圖還刊登在香港上。廣運到一○八．五元，建準跑到一五一元，這是台灣股市今年最火熱的族群，而且漲勢集中在這裡，沒有在ＡＩ衝浪的投資人幾乎很難有賺差價的機會。

只有基本面能撐住高股價

一個市場過度狂熱，當然醞釀反轉危機，ＡＩ硬體製造產業鏈會不會複製兩年前貨櫃三雄的命運，仍有待未來市場來印證！ＡＩ會不會泡沫化，有兩個觀察指標：一是技術面的乖離，現在每一檔ＡＩ股乖離都很大，甚至比當年貨櫃三雄更大，這是值得小心的地方，每一次市場過度狂熱的時候，我都會搬出「老人與狗」的理論，小狗再怎麼會跑，也會跑回主人身邊，今年漲勢最早發動的軍工股，像jpp-KY（5284）在五月二十四日跑到一七七．五元，那時的年線在七一．四元，這次股價已經拉回到半年線；亞航（2630）一口氣漲到六七．四元，年線在二○．五元，現在股價已經跌破季線，技術面乖離太大，市場一定會修正熱度，這個理論大家不可輕忽。

除了技術面外，最後仍會回歸到基本面，真能撐住股價屹立在高檔的是基本面，市場再怎麼會炒，如果ＥＰＳ出不來，股價最後仍然會跌回去，像當年基亞（3176）、浩鼎（4174）瘋狂炒作，套牢的都是散戶，最近廣達列入警示，六月ＥＰＳ一元，算是符合市場預期，未來股價若要站在二○○元以上，ＥＰＳ至少要有十元的實力。機殼的勤誠過去最好的ＥＰＳ是八．三二元，未來要站穩二○○元，也要有賺一個股本的實力，所以，股價大漲後，真能撐住高股價的是基本面。

二十五日緯創公告出售當年賣廠給立訊，同時買入立訊的股票，這次一鼓作氣把五六三九．一萬股的立訊股票都出光，虧損十一．七億人民幣，大約影響ＥＰＳ一．九一元，林憲銘這個大動作，趁市場好景把潛藏的爛帳一次處理，這是好事，不過會影響緯創的股價，有了緯創開這一槍，市場會開始震盪整理，這當中有兩個重要指標。

一個是Nvidia股價到現在仍在四四○美元以上，市值站穩一兆美元，Nvidia不跌，ＡＩ硬體股大跌機率不大；另一個是美超微（Supermicro; SMCI），股價二十五日仍創下三二三．九九美元新高，市值跑到一六八．五七億美元，美超微原來也是一家小的伺服器廠，現在市值也出現十倍速大漲，只要Nvidia、SMCI股價不墜，ＡＩ股看起來不會有太大風險，不過，這個時候在ＡＩ熱到最高點的關鍵時刻，大家要認真思考台股下一個方向。（全文未完）

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