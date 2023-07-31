歌壇天后李玟（CoCo）本月5日辭世，享年48歲，喪禮預計今(31日)在香港殯儀館舉行，並於隔日出殯火化，如今不僅遺照曝光，告別式流程也已經公開，並由演藝圈前輩甄妮擔任喪禮的扶靈人士。

李玟的告別式相關細節及流程，主要交由二姐李思林處理及對外發言，如今告別式流程曝光，訂於今(31日)下午4時在香港殯儀館一樓大堂舉行，晚上6時至10時舉辦追思會，將時間留給歌迷祭拜及緬懷這位歌壇天后，並於隔天(1日)火化之後，於10點半大殮，隨即辭靈出殯，而扶靈人士包括大姐夫何錦麟、唱片公司高層Jonathan Serbin、歌壇恩師姚謙、好友彭文慧、李百敏、馮余慕莊、主持人楊楊，以及資深天后甄妮，至於甄妮為何身兼此重任?主要是李玟生前與她交情甚篤，並將她視為自己的母親看待，而甄妮開演唱會時，唯一邀請的嘉賓就是李玟，可見在彼此心中都扮演著舉足輕重的角色。

李玟遺照由兩位姐姐親自挑選。（星島日報提供）

李玟的靈堂外擺放許多花籃。（中天新聞提供）

由於李玟的歌迷遍及世界各地，許多人無法前來送她最後一程，為了體恤全球粉絲，李思林特別開設YouTube頻道，將於今天直播李玟的告別式，讓不能到場的粉絲也能隔著鏡頭悼念，並吐露心聲：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路，謝謝大家」。

李玟遺照日前正式曝光，據悉是由兩位姐姐親自挑選，取自於她在2013年推出專輯《盛開》拍攝的照片，會選擇這張照片當作遺照，除了李玟的笑容相當燦爛、甜美之外，穿的衣服顏色剛好是她生前最愛的白色，看起來就宛如天使一般。

李玟告別式流程。（圖/微博）

李玟訃聞曝光時，只見以兩位姐姐李秋林、李思林的名義刊登，還包括姊夫何錦麟，不過卻獨漏李玟老公Bruce與兩位繼女的名字，與李家人的關係早就出現裂痕，至於先前傳出Bruce找律師有意奪產，他也發聲明表示現在和未來都不會參與財產分配，李思林接受《東張＋》時表示，Bruce爭產傳聞，都是媒體所言「也不是我的口中說，既然我也沒說過，也不知道為什麼會這麼說。」告別式當天父女三人是否會出席，仍格外引人關注。