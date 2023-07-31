美麗島電子報董事長吳子嘉29日在《董事長開講》公布選7月份的2024年總統大份民調，民進黨賴清德支持度為35.1％支持，民眾黨柯文哲支持度為24.0％，國民黨侯友宜支持度為19.9％。對此，前立委郭正亮30日就表示，「總統要有號召人民的能力，候選人因素一定要表現在這裡，比如柯文哲那一場演唱會，大家看完了很滿足，候選人最重要的就是這種魅力」，引發討論。

郭正亮30日在政論節目《新聞大白話》中表示，「目前國民黨最大的問題就是侯友宜自己，因為很多民調是要靠自己的，民調上升有三個大因素，分別是候選人、政黨、政見」，郭正亮坦言，「我並不認為侯友宜跟柯文哲在政見上能特別得分，但政黨在723全代會韓國瑜已經正式合流了，為什麼合流做民調，韓粉還是有些人不願意回來，我覺得這個就是候選人因素了，總要有號召人民的能力，候選人因素一定要表現在這裡」。

郭正亮更舉例，「比如柯文哲那一場演唱會，大家看完了很滿足，包括網路看的年輕人和現場買票的人，大家回去都很高興，大家要有一種跟你在一起的感覺，候選人最重要的就是這種魅力」，郭正亮最後更強調，「只要你有這種東西，組織盤就自動上來了，我認為柯文哲的民調事實上也是這樣上來的，侯友宜如何去把握這些重要的因素，讓他候選人的形象更突出，柯文哲民調會上來絕對跟他候選人形象非常突出有關，侯友宜必須補足這塊，別人都幫不上忙」。