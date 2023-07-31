行政院在2021年宣布暫緩推動換發數位身分證，近日遭爆相關廠商向政府求償，加上已採購機器和場地費及維持運轉的空調費用，總計逾10億元將由全民埋單。而最近有一份最新的民調指出，對於蔡政府推動換發數位身分證，有96％的民眾認為「民進黨花大錢以為可以做出什麼，結果根本在浪費人民納稅錢！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》29日對於「數位身分證浪費民脂民膏近10億元，你怎麼看？」進行了網路民調，截至30日23時，已有3.3萬人進行投票，有96％的民眾認為「民進黨花大錢以為可以做出什麼，結果根本在浪費人民納稅錢！」、有4％的民眾則認為「數位身分證失敗不是民進黨政府的問題」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「明目張膽的A錢，還有35%固定死忠支持者，太厲害了」、「都不是民進黨的錢，民進黨真的很會挖國庫」、「浪費的納稅錢可不是只有這一件，只是這件金額比較大」、「這種政府吃銅、吃鐵、吃人民的政府可惡」、「這10億，民進黨就當成了是正戲上演前的彩排，真的大戲還在後面呢！」、「說來說去就是在變著花樣在掏人民的口袋嘛！」。