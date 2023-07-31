民進黨總統參選人賴清德愛將、民進黨客家事務部主任蔣絜安近日遭踢爆，台大國發所碩士學位論文涉及抄襲，經台大調查，認為蔣論文抄襲且情節重大，撤銷學位。而最近有一份最新的民調指出，對於賴清德愛將蔣絜安碩士學位遭撤銷，有95％的民眾認為「民進黨一堆抄襲仔，誠信有問題，我不放心讓民進黨繼續執政」，引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》30日對於「賴清德愛將蔣絜安論文抄襲被撤銷學位，你怎麼看？」進行了網路民調，截至30日23時，已有2萬人進行投票，有95％的民眾認為「民進黨一堆抄襲仔，誠信有問題，我不放心讓民進黨繼續執政」、有5％的民眾則認為「我相信民進黨的人都是清白的」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「多數本省人認為，綠色是可以雙重標準的顏色！」、「這是做人最基本的底線，這些政府官員可以不要臉到底的覺得沒什麼，然後再用高道德標準要求自己的人民，就因為你當官嗎？這些所謂的官不要忘了現在是民主社會，可以讓你上去一樣可以讓你下台，民主社會人民才是老大」、「沒有抄襲就不是民進黨員，這就是上樑不正下樑歪，有興趣大家一起來抄襲」、「民進黨根本就是無可救藥了」。