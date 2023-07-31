中俄兩國海軍28日展開第三次海上聯合巡航，日本防衛省統合幕僚監部29日發布消息稱，28至29日共有十艘中俄海軍艦艇穿越北海道與薩哈林之間的宗谷海峽，從日本海駛入鄂霍次克海。前立委郭正亮30日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，日本國防預算增加100％，對俄制裁實施徹底，還介入俄烏戰爭很深，讓俄羅斯氣到不但跟中國大陸聯手，還支持北韓軍事技術進步，未來北韓如果真的出手，最可能打的國家應該就是日本。

郭正亮提到，這10艘船其中有9艘在本月18日到23日，就在日本海實施射擊訓練。所以中俄的不管是軍演或海空巡邏，可能會變成一個常態，上次更可怕，在日本海！還有就是俄2艘軍艦穿過台灣東部海域，一直到上海，甚至更上面。「所以講白了就是，他可以把日本的全境全部包圍！」

郭正亮表示，他做了幾次的軍演，本來是日本海北部，後來中部也來，又從台灣的東部穿過宮古島，然後到上海。「我認為這個是日本自己造成的啦！」因為日本介入俄烏戰爭實在介入太深了，讓俄羅斯相當火大。這也不是只有軍事上跟中國大陸開始接近，還包括他開始將海參崴當成中國大陸的內部港，還有庫頁島，天然氣的工程現在也讓中國大陸進去，聽說連北方四島都讓中國大陸上去了。

「俄羅斯有一個跟中國大陸不同的地方，就是出手又狠又準！」郭正亮指出，俄羅斯習慣性地用軍事手段，日本事實上很清楚。中國大陸事實上對使用軍事手段蠻謹慎的。俄羅斯才不管你，你到他的周邊看看？他可能就直接把你打下來了！可是日本，就想不通岸田文雄的戰略思考，因為介入烏克蘭這麼深，包括給錢，還有對俄羅斯的金融及各種產品的制裁，都實施得非常徹底，就不知道他在想什麼？

「你怎麼不會想到俄羅斯會氣到跑去跟中國大陸聯手？」郭正亮強調，這個第3次海上聯合巡航一定會產生一些作用，表面上當然是中俄聯手對抗美日聯手，因為俄羅斯就認為你是用日本當作前線。而且最近還發生另外一個事，就是俄羅斯國防部長紹伊古還特別去北韓，韓戰70週年本來中國大陸、俄羅斯都會去，可是竟然陪他去看那些尖端武器！因為去年北韓發射了各式各樣的導彈，西方的統計是發射了83次！

郭正亮直言，你怎麼會突然那麼有錢？怎麼會突然技術進步那麼快？怎麼會各式短程、中程都有技術？嚴重懷疑背後就是俄羅斯在支持！然後俄羅斯的彈藥恐怕已經從北韓那邊買到了。所以俄羅斯就打北韓牌，也打中國大陸牌，來讓日本感受到壓力。因為北韓如果真的在朝鮮半島這邊出手，他也不會去打南韓，最可能打的國家應該就是日本！所以不知道岸田在想什麼，而且這一波下來，「你剛好就是變成美國的棋子嘛！」

郭正亮質疑，日本國防預算增加100％，這樣不就是把自己更推到最前線嗎？而且不只面對中國大陸，可能還要面對北韓跟俄羅斯！中、俄、北韓連成一體，日本怎麼會承受得住？而且俄羅斯跟北韓是真的有可能會出手。所以有人說，日本是戰術非常專精，可是戰略經常做錯判斷！